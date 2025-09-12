- Mam pewność, że jeszcze dziś będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań – dodał Tusk.

Donald Tusk: Rosja i Białoruś zrobią wszystko, by zminimalizować to, co stało się w nocy 10 września nad Polską

- My dzisiaj w Polsce potrzebujemy też jednoznaczności. My wiemy, co się stało, my wiemy, że akcje rosyjskie to nie są przypadki, to nie są pomyłki. Dlatego pełna mobilizacja NATO, a także wzrost naszych możliwości technologicznych we współpracy z naszymi najbliższymi sojusznikami (...) to jest coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa – stwierdził również Tusk.

- My wiemy, że Rosja, także Białoruś, zrobią wszystko, żeby zminimalizować to, co stało się w nocy 10 września nad Polską. Są to próby, mam nadzieję nieskutecznej, manipulacji, dezinformacji o przypadkowości albo o prowokacji ukraińskiej. Tak jak wczoraj mówiłem, przekazałem tę informację prezydentowi w rozmowie w cztery oczy, spodziewamy się dalszych działań dezinformacyjnych, które mają zrzucić odpowiedzialność z Rosji za to, co stało się 10 września – kontynuował szef rządu.

- Polska, polskie służby, polskie wojsko dysponują wystarczającymi informacjami na temat tego, kto odpowiada za atak dronowy na Polskę. Nie będziemy wrażliwi na dezinformację i manipulację ze strony Rosji. Polska ma pewność co do źródeł, miejsca startu i intencjonalności działania. Jestem usatysfakcjonowany tym, że nikt w Polsce – mówię przede wszystkim o współpracy z prezydentem – nie będzie ulegał tego typu manipulacji – mówił też Tusk.

Premier polecił też emitowany przez TVP Info program „Wykrywacz kłamstw”. – Taki program, który będzie reagował na manipulację i dezinformację dotyczącą przede wszystkim naszego bezpieczeństwa. Także w każdy weekend program „Sprawdzamy” będzie poświęcony temu. Będziemy przekonywali, aby wszystkie media publiczne zaangażowały się w ten projekt odkłamywania dezinformacji. To jest dzisiaj kwestia bezpieczeństwa (...). Prawdziwa informacja o tym, co się dzieje będzie łatwo dostępna – podkreślił premier.