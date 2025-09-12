Aktualizacja: 12.09.2025 11:09 Publikacja: 12.09.2025 09:18
Władimir Putin i Donald Trump w czasie szczytu na Alasce
Foto: AFP
– To mogła być pomyłka. To mogła być pomyłka – tak odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nocy naszego czasu na prośbę dziennikarza o komentarz do wtargnięcia przez rosyjskie drony nad Polskę w nocy z 9 na 10 września.
Wypowiedź amerykańskiego przywódcy to dla Polski bardzo ważny sygnał. Pokazuje bowiem, że Trump jest lojalnym sojusznikiem. Zaledwie tydzień przed tym, jak niemal 20 rosyjskich dronów wtargnęło w naszą przestrzeń powietrzną z Ukrainy i Białorusi, w Gabinecie Owalnym siedział polski prezydent Karol Nawrocki. I usłyszał gwarancje bezpieczeństwa, które składał Donald Trump, mówiąc, że amerykańskie wojska nie zostaną zredukowane w Polsce, a być może nawet ich liczba zostanie zwiększona. Prezydent USA komplementował nasz kraj, mówiąc o bliskim sojuszu, wspaniałej współpracy itp. Poczuliśmy się odrobinę silniejsi i odrobinę bezpieczniejsi.
Co prawda, malkontenci zauważali, że w tym samym momencie, gdy Trump składał swoje deklaracje, media ujawniły, że obciął finansowe wsparcie militarne dla pozostałych państw wschodniej flanki, no ale przecież nas wyróżnił.
Co ciekawe, w poprzedni piątek, już po wizycie Nawrockiego w Stanach, premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że Polska zacznie odpowiadać na prowokacje związane z wtargnięciem dronów nad polskie niebo. – Każdy, kto zaryzykuje taką prowokację, będzie musiał liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami: zarówno jeśli chodzi o reakcje dyplomatyczne, działanie państwa, naszych służb, jak i działania kinetyczne – podkreślił szef polskiego rządu.
I – jak widać – Moskwa postanowiła długo nie czekać na to, by wypróbować, co warte są te zapowiedzi. Choć w weekend przeprowadziła największy w historii tej wojny atak dronowy na Ukrainę, żadna z maszyn nie wleciała do Polski. Ale już trzy dni później, w nocy z wtorku na środę, było inaczej. Choć na Ukrainę wysłano dwa razy mniej środków napadu powietrznego niż w niedzielę, niemal dwa tuziny dronów wleciały do Polski. Przed zbliżającymi się maszynami Polskę ostrzegł sztab Ukrainy, ale też i Białorusi, która bała się reakcji NATO na wtargnięcie rosyjskich dronów z jej terytorium. Polskie dowództwo podjęło decyzję o zestrzeleniu obiektów wroga przy pomocy polskich i natowskich samolotów, co stanowiło historyczny precedens.
Donald Trump jednak wszystkich zaskoczył. I 48 godzin po atakach stwierdził – wbrew stanowisku Polski, NATO i większości sojuszników, którzy uznają to za świadomą i celową rosyjską prowokację – że to jednak pomyłka. Choć dorzucił, że cała ta sytuacja wcale mu się nie podoba, nie powinniśmy mieć złudzeń.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1296 dniu wojny
Foto: PAP
Trump jest lojalny. Ale bardziej niż wobec nas jest lojalny wobec Rosji. J.D. Vance wszak właśnie ogłosił, że Rosja jest zbyt bogata w złoża surowców, by się na nią obrażać i trzeba wrócić do handlowania z nią. A skoro tak, to ani wojna w Ukrainie, ani akty agresji wobec sojuszników nie powinny temu przeszkodzić. Co musieliby zrobić Rosjanie, by Trump stanął po naszej stronie? Bo – jak widać – dotychczasowe deklaracje bliskiego sojuszu z Polską mogą okazać się niewiele warte.
