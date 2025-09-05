- Będziemy musieli... staramy się działać ostrożnie, bez emocji... ale Polska będzie reagowała od dzisiaj w sposób bardzo zdecydowany, jeśli chodzi o tego typu prowokacje. Każdy, kto zaryzykuje taką prowokacje, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Podejmiemy zarówno relacje dyplomatyczne, ale też, jeśli trzeba, działania kinetyczne – stwierdził premier.

- Każdy, kto narusza przestrzeń powietrzną Polski, będzie musiał liczyć się z reakcją Wojska Polskiego. I to taką natychmiastową - dodał.

Donald Tusk: Nikt w Europie nie płaci tyle za obecność wojsk USA, jak Polska

W kontekście doniesień „Washington Post” Tusk mówił też, że Polsce „bardzo zależy na tym, aby ta jedność Zachodu i zdecydowane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Europy, dla Ukrainy, było jednoznaczne”.

- Czasami mamy z tym pewien problem. Po moich rozmowach w Paryżu z prezydentem (Emmanuelem) Macronem, z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim, po późniejszych rozmowach z prezydentem (Donaldem) Trumpem nie mam poczucia, by tu wszystko grało tak jak należy. Powiem najdelikatniej – dodał premier nawiązując do czwartkowego szczytu tzw. koalicji chętnych, czyli państw gotowych do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny z Rosją.

- Pamiętajmy, że my w Polsce bardzo poważnie wywiązujemy się nie tylko ze swoich obowiązków sojuszniczych, ale też obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce jest wsparta bardzo masywnie polską pomocą finansową w tym przedsięwzięciu. Nikt w Europie nie wydaje tyle pieniędzy na swoje bezpieczeństwo, w tym na obecność amerykańskich wojsk, jak Polska – mówił też Tusk.