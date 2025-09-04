Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmuje Polska, aby zwiększyć zdolności do przyjęcia większej liczby żołnierzy USA?

W jaki sposób Polska chce uczestniczyć w działaniach tzw. koalicji chętnych na Ukrainie?

Czy Polska jest gotowa na przyjęcie dodatkowych żołnierzy USA?

Kosiniak-Kamysz skomentował deklarację Donalda Trumpa, który w czasie spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu zadeklarował, iż nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski. Trump dodał, że – przeciwnie – Stany Zjednoczone mogą wysłać do Polski więcej żołnierzy, jeśli Warszawa o to poprosi. Trump chwalił też Polskę za duże wydatki na obronność (Polska wyda w tym roku na swoją armię niemal 5 proc. PKB).

Reklama Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa przyjąć większą liczbę żołnierzy amerykańskich

– Dla nas, dla Polski, to strategiczne znaczenie. Mówimy o tym od dawna i mówimy jednym głosem. Mówi prezydent, rząd, mówi większość parlamentu, mówi wojsko i mówią obywatele – tak słowa Trumpa skomentował Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podkreślił, że Polska buduje bezpieczeństwo w oparciu o kilka filarów: siłę armii, siłę sojuszy i siłę społeczeństwa. – Polska jest żelaznym sojusznikiem. Byliśmy z Amerykanami w Iraku i Afganistanie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasz sojusznik, najważniejsze państwo w NATO nas potrzebuje – zaznaczył minister. Nawiązał przy tym do trwających obecnie w Polsce ćwiczeń „Żelazny obrońca 2025”. – To ćwiczenia dywizyjne, ale również koalicyjne, ćwiczenia naszych sojuszników w tym USA, które nas wspierają. To umiejętności zdobywane wspólnie – podkreślał.