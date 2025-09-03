Aktualizacja: 03.09.2025 21:05 Publikacja: 03.09.2025 16:34
Donald Trump powitał Karola Nawrockiego w Białym Domu
Foto: REUTERS/Brian Snyder
50 minut po północy czasu polskiego prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent Nawrocki został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attaché wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.
Środowa wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu rozpoczęła się chwilę po godzinie 17.00 (czasu polskiego) od powitania polskiego prezydenta przez amerykańskiego przywódcę.
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Odbył się także pokaz lotniczy ku pamięci polskiego pilota, który zginął w katastrofie F-17 w Radomiu – przekazała we wpisie opublikowanym w serwisie X Kancelaria Prezydenta RP.
Następnie politycy udali się do Gabinetu Owalnego. Ten moment spotkania odbył się przed kamerami.
- To wielka przyjemność gościć tutaj prezydenta Nawrockiego - powiedział Donald Trump w Gabinecie Owalnym. - Pokonał wszystkich bardzo łatwo, teraz jest bardzo popularny - dodał.
Trump zaznaczył także, że „nie popiera byle kogo, ale Nawrockiego poparł i był z tego bardzo dumny”. - I z tego, jak sobie poradził - zaznaczył.
Amerykański przywódca dodał także, że „cieszy się, iż Polska jest zadowolona ze swojego prezydenta”. - Będziemy rozmawiali o handlu i jeszcze innych kwestiach - zauważył. Przypomniał też że po wizycie w Waszyngtonie Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. - Proszę pozdrowić ode mnie papieża - stwierdził Trump.
W Gabinecie Owalnym głos zabrał także Nawrocki. - Panie prezydencie, bardzo dziękuję za zaproszenie raptem miesiąc po moim zaprzysiężeniu. To znaczy, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo silne - stwierdził polski prezydent. - Nigdy nie mieliśmy tak silnych relacji. Nasze relacje są oparte na wartościach. Dziękuję, panie prezydencie, za pańskie wsparcie. Ono było bardzo ważne. Podobnie jak wsparcie polskiej diaspory w Ameryce - dodał.
- Mamy tutaj Polaków, którzy głosowali na Donalda Trumpa, ale głosowali też na mnie. Chcę też podziękować. Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko to osoby, które zasłużyły się w amerykańskiej historii - powiedział Karol Nawrocki.
Polski prezydent podziękował też Trumpowi za upamiętnienie – pokazami lotniczymi nad Białym Domem – majora Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. - Bardzo dziękuję za ten przelot. To był jeden z najlepszych polskich pilotów - powiedział Nawrocki. - Jest legendą w Polsce, tak słyszałem?. Bardzo smutna historia - odpowiedział Trump.
Prezydent USA w Gabinecie Owalnym został zapytany także przez jednego z dziennikarzy o to, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Tak, chyba tak. Może pan wie coś, czego nie wiem. Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump.
Donald Trump przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski - stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.
W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.
Trump podczas spotkania mówił też o wojnie na Ukrainie. - Wkrótce będę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Będę rozmawiał z nim w ciągu kilku następnych dni - zapowiedział. - Nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje – w ubiegłym tygodniu zginęło 7819 żołnierzy ukraińskich i rosyjskich. Nie polskich i amerykańskich, ale to ludzie. Mają rodziny, które ich więcej nie zobaczą. Wszystko przez głupią wojnę. Chcę to zakończyć - dodał. - Zatrzymaliśmy pieniądze. (...) Uważam, że znajdziemy dobre rozwiązanie, ale tracą żołnierzy w liczbach, których świat nie widział od II wojny światowej. (...) To nie jest wojna mojego kraju, ale mam możliwość i szansę, żeby to zakończyć. Zakończyłem siedem wojen, które wydawały się trudniejsze. Mam dobre relacje z Władimirem Putinem i myślałem, że to zakończenie będzie łatwiejsze. Musimy zatrzymać jednak to zabijanie - zaznaczył amerykański prezydent.
Około godziny 18.20 zakończyła się część spotkania Trumpa z Nawrockim otwarta dla mediów. Jego dalsze punkty były kontynuowane za zamkniętymi drzwiami. Chodzi między innymi o rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej w formule śniadania roboczego pod przewodnictwem prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Po tej części swojej wizyty prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami polskich mediów w rezydencji Blair House.
- Atmosfera tego spotkania z panem Trumpem była sojusznicza, była przyjazna, doskonała – powiedział Nawrocki po spotkaniu z Trumpem.
Polski prezydent zauważył także, że na spotkaniu publicznym Trump dał gwarancję bezpieczeństwa Polsce. - Poczytuję to za duży sukces tego spotkania – stwierdził. - Zdradzę również, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy z panem prezydentem i ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące tego projektu – dodał Nawrocki. Jak zaznaczył, od jutra sekretarz obrony USA oraz szef polskiego BBN będą przygotowywać rozwiązania, „które będą dobre dla Polski, ale jest zbyt wcześnie, aby o nich mówić”. polityk zaznaczył też, że rozmowy nie będą dotyczyć jedynie stałej obecności, ale także „dużego projektu”.
Prezydent Polski podczas konferencji przekazał również, że z Trumpem poruszyli tematy ekonomiczne. Amerykański przywódca miał wyrazić poparcie dla inicjatywy Trójmorza. - To jest inicjatywa, która będzie bardzo ważna także dla mnie – stwierdził Nawrocki. Dodał także że przyjechał do USA także jako przedstawiciel państw Europy Środkowej.
Nawrocki przekazał również, że dostał od Donalda Trumpa zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami. - Na sam koniec, z czego się bardzo cieszę, dostałem zaproszenie od prezydenta Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 na Florydzie. Uznaję to za bardzo dobrą informację dla opinii publicznej - poinformował Karol Nawrocki.
Prezydent Polski zapewnił też, że „na spotkaniu zamkniętym z Trumpem mówił jednoznacznie o zagrożeniu ze strony Władimira Putina” – podczas rozmowy, w której uczestniczyły media, polski prezydent tego bowiem nie zrobił. - Zapewniam wszystkich państwa, że w sposób jednoznaczny potwierdziłem swoje stanowisko, które wyrażałem w czasie rozmów telefonicznych z panem prezydentem, mówiąc jasno: nie ufam Władimirowi Putinowi. Polska nie ma innych doświadczeń jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską - powiedział. - Z jednej strony kolejne pakiety sankcji a z drugiej wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale i całej Europy niezależnie od różnic. Na tym spotkaniu jednoznacznie mówiłem o tym, jak postrzegam Władimira Putina i jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata — przekazał Nawrocki.
Polski prezydent poinformował także, że zaprosił Donalda Trumpa do Polski. Nawrocki nie podał jednak żadnej konkretnej daty.
Podczas spotkania Trumpa z Nawrockim Kancelaria Prezydenta opublikowała w sieci zdjęcie, na którym Nawrocki i Donald Trump pozują z plakatem przedstawiającym ich wspólną fotografię z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce. Plakat ma być podarunkiem od prezydenta USA.
Na zakończenie swojej wizyty Karol Nawrocki weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.
W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze polskich polityków dotyczące spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
Głos w sprawie zajął między innymi premier Donald Tusk. „Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” – zaznaczył szef polskiego rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Do spotkania odniósł się też poprzednik Nawrockiego, Andrzej Duda. „Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu – sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami” – napisał były prezydent, gratulując Karolowi Nawrockiemu i dziękując Donaldowi Trumpowi.
„Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem” – wskazał zaś szef MSZ Radosław Sikorski.
Prezydentowi Nawrockiemu w czasie wizyty do USA towarzyszą: szef BPM Marcin Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski, rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan.
Jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz w rozmowie z mediami przekazał, że w czasie spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie prezentował między innymi polskie stanowisko w sprawie dalszych działań w negocjacjach pokojowych na Ukrainie. Polityk wskazywał wówczas jednocześnie „na przyczyny tej agresji i agresora, którym jest Federacja Rosyjska”. – Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. (…) Ważne jest abyśmy utrzymywali, jak najlepsze relacje z Amerykanami bowiem, to Amerykanie stanowią o sile Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczał.
Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.
Foto: PAP
Mówiąc o agendzie spotkania Przydacz przekazał także, iż Karol Nawrocki i Donald Trump będą rozmawiali o współpracy gospodarczej i energetycznej, w tym o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. - Będą także rozmowy dotyczące współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych. Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia. Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia, i to jak najszybciej – wyjaśniał.
Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki poruszyć ma również temat współpracy w regionie w ramach takich formatów, jak Inicjatywa Trójmorza, czy Bukaresztańska Dziewiątka.
Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych prezydentowi nie towarzyszy wiceszef MSZ. Dotąd wiceminister resortu spraw zagranicznych zazwyczaj był obecny podczas zagranicznych wizyt głowy państwa.
Karol Nawrocki dostał jednak od MSZ notatkę z instrukcjami, dotyczącymi jego wizyty. Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „nie potrzeba takich prób pouczania”. – Raczej starajmy się funkcjonować wspólnie tam, gdzie możemy. A tam, gdzie nie możemy, oczywiście trzeba zapisać protokół rozbieżności. Ale jestem przekonany, że w zakresie polityki bezpieczeństwa możemy szukać tego wspólnego języka – skomentował.
– Mogę zapewnić, że po tych rozmowach z całą pewnością wszelkie kluczowe informacje, te, które rząd powinien posiadać, pan prezydent przekaże w postaci odpowiedniej notatki. Ta notatka trafi do wszystkich tych osób, do których trafić powinna, bo tak powinna funkcjonować współpraca pomiędzy panem prezydentem a rządem. I zachęcałbym stronę rządową do tego, aby pozbawiła się tych ciągot kierunkujących ich na złośliwości wewnętrzne – przekazał Przydacz.
Powiedział też, że delegacja liczyć będzie sześć osób, ale to prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził rozmowy i „na pewno przeprowadzi je w sposób bardzo dobry, a wszelkie informacje kluczowe trafią w przyszłości do MSZ”. Dodał, że nie ma powodów, żeby w przyszłości nie zabierać także i wysokich przedstawicieli kierownictwa MSZ.
To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem
Foto: PAP
W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
To prezydent Donald Trump miał przekazać Karolowi Nawrockiemu zaproszenie do złożenia wizyty w Waszyngtonie.
