Prezydent Karol Nawrocki przed wylotem do Waszyngtonu
Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych prezydentowi nie będzie towarzyszył wiceszef MSZ. Dotąd wiceminister resortu spraw zagranicznych zazwyczaj był obecny podczas zagranicznych wizyt głowy państwa.
– Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – potwierdziła w radiowej Jedynce wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w poniedziałkowej rozmowie w radiowej Trójce wyjaśnił, że Nawrocki „nie przewidział takiej obecności”.
Karol Nawrocki dostał od MSZ notatkę z instrukcjami, dotyczącymi wizyty. Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „nie potrzeba takich prób pouczania”. – Raczej starajmy się funkcjonować wspólnie tam, gdzie możemy. A tam, gdzie nie możemy, oczywiście trzeba zapisać protokół rozbieżności. Ale jestem przekonany, że w zakresie polityki bezpieczeństwa możemy szukać tego wspólnego języka – skomentował.
– Mogę zapewnić, że po tych rozmowach z całą pewnością wszelkie kluczowe informacje, te, które rząd powinien posiadać, pan prezydent przekaże w postaci odpowiedniej notatki. Ta notatka trafi do wszystkich tych osób, do których trafić powinna, bo tak powinna funkcjonować współpraca pomiędzy panem prezydentem a rządem. I zachęcałbym stronę rządową do tego, aby pozbawiła się tych ciągot kierunkujących ich na złośliwości wewnętrzne – przekazał Przydacz.
Powiedział, że delegacja liczyć będzie sześć osób, ale to prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził rozmowy i „na pewno przeprowadzi je w sposób bardzo dobry, a wszelkie informacje kluczowe trafią w przyszłości do MSZ”. Dodał, że nie ma powodów, żeby w przyszłości nie zabierać także i wysokich przedstawicieli kierownictwa MSZ.
Karol Nawrocki już we wtorek przybył do Waszyngtonu. Spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu nie będzie pierwszym spotkaniem obu polityków. Jeszcze podczas kampanii wyborczej w Polsce Karol Nawrocki został przyjęty przez prezydenta USA. Odbyły się także dwie rozmowy telefoniczne między obydwoma prezydentami.
50 minut po północy czasu polskiego prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attaché wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich.
Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.
Donald Trump ma przywitać Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11:00 czasu lokalnego (17:00 w Polsce), a 25 minut później w Gabinecie Owalnym mają rozpocząć się rozmowy.
