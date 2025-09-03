Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wizyta Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa bez przedstawiciela MSZ. „Rząd otrzyma notatkę”

Prezydencki minister Marcin Przydacz zapewnił w RMF FM, że po rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie rząd otrzyma notatkę ze wszelkimi kluczowymi informacjami, „które rząd powinien posiadać”.

Publikacja: 03.09.2025 07:51

Prezydent Karol Nawrocki przed wylotem do Waszyngtonu

Prezydent Karol Nawrocki przed wylotem do Waszyngtonu

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Bartosz Lewicki

Marcin Przydacz zadeklarował, że w przyszłości, jeśli będzie taka konieczność, przedstawiciele MSZ będą obecni w czasie takich spotkań.

Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych prezydentowi nie będzie towarzyszył wiceszef MSZ. Dotąd wiceminister resortu spraw zagranicznych zazwyczaj był obecny podczas zagranicznych wizyt głowy państwa. 

– Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – potwierdziła w radiowej Jedynce wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w poniedziałkowej rozmowie w radiowej Trójce wyjaśnił, że Nawrocki „nie przewidział takiej obecności”.

Czytaj więcej

Jacek Czaputowicz
Dyplomacja
Były szef MSZ: Karol Nawrocki i PiS mogą być atutem w relacjach z Donaldem Trumpem
Reklama
Reklama

„Instrukcje” MSZ dla prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki dostał od MSZ notatkę z instrukcjami, dotyczącymi wizyty. Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „nie potrzeba takich prób pouczania”. – Raczej starajmy się funkcjonować wspólnie tam, gdzie możemy. A tam, gdzie nie możemy, oczywiście trzeba zapisać protokół rozbieżności. Ale jestem przekonany, że w zakresie polityki bezpieczeństwa możemy szukać tego wspólnego języka – skomentował.

– Mogę zapewnić, że po tych rozmowach z całą pewnością wszelkie kluczowe informacje, te, które rząd powinien posiadać, pan prezydent przekaże w postaci odpowiedniej notatki. Ta notatka trafi do wszystkich tych osób, do których trafić powinna, bo tak powinna funkcjonować współpraca pomiędzy panem prezydentem a rządem. I zachęcałbym stronę rządową do tego, aby pozbawiła się tych ciągot kierunkujących ich na złośliwości wewnętrzne – przekazał Przydacz.

Czytaj więcej

Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim w Białym Domu 2 maja 2025 r.
Polityka
Amerykańska Polonia czeka na spotkanie Nawrocki-Trump

Powiedział, że delegacja liczyć będzie sześć osób, ale to prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził rozmowy i „na pewno przeprowadzi je w sposób bardzo dobry, a wszelkie informacje kluczowe trafią w przyszłości do MSZ”. Dodał, że nie ma powodów, żeby w przyszłości nie zabierać także i wysokich przedstawicieli kierownictwa MSZ. 

Czytaj więcej

„Kto powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją Donalda Trumpa?” – takie pytanie zadano
Polityka
Sondaż: Polacy wolą, by z Donaldem Trumpem rozmawiał Karol Nawrocki czy Donald Tusk?

Karol Nawrocki w Waszyngtonie 

Karol Nawrocki już we wtorek przybył do Waszyngtonu. Spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu nie będzie pierwszym spotkaniem obu polityków. Jeszcze podczas kampanii wyborczej w Polsce Karol Nawrocki został przyjęty przez prezydenta USA. Odbyły się także dwie rozmowy telefoniczne między obydwoma prezydentami. 

Reklama
Reklama

50 minut po północy czasu polskiego prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews, w stanie Maryland. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attaché wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich.

Czytaj więcej

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński
Dyplomacja
Rzecznik MSZ o dwóch wizytach w USA. „Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę”

Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

Donald Trump ma przywitać Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11:00 czasu lokalnego (17:00 w Polsce), a 25 minut później w Gabinecie Owalnym mają rozpocząć się rozmowy. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Osoby Donald Trump Karol Nawrocki

Marcin Przydacz zadeklarował, że w przyszłości, jeśli będzie taka konieczność, przedstawiciele MSZ będą obecni w czasie takich spotkań.

Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych prezydentowi nie będzie towarzyszył wiceszef MSZ. Dotąd wiceminister resortu spraw zagranicznych zazwyczaj był obecny podczas zagranicznych wizyt głowy państwa. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kim Ju-ae (widoczna za plecami Kim Dzong Una) przyjechała do Pekinu z ojcem
Dyplomacja
Kim Dzong Un przybył do Pekinu ze swoją następczynią?
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Dyplomacja
Wielka parada wojskowa w Pekinie. Xi Jinping mówi o wyborze między wojną a pokojem
Siergiej Ławrow
Dyplomacja
Siergiej Ławrow mówi o „gwarancjach bezpieczeństwa”. Żąda uznania rosyjskich podbojów
Jacek Czaputowicz
Dyplomacja
Były szef MSZ: Karol Nawrocki i PiS mogą być atutem w relacjach z Donaldem Trumpem
Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński
Dyplomacja
Rzecznik MSZ o dwóch wizytach w USA. „Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę”
Reklama
Reklama
e-Wydanie