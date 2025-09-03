„Instrukcje” MSZ dla prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki dostał od MSZ notatkę z instrukcjami, dotyczącymi wizyty. Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „nie potrzeba takich prób pouczania”. – Raczej starajmy się funkcjonować wspólnie tam, gdzie możemy. A tam, gdzie nie możemy, oczywiście trzeba zapisać protokół rozbieżności. Ale jestem przekonany, że w zakresie polityki bezpieczeństwa możemy szukać tego wspólnego języka – skomentował.

– Mogę zapewnić, że po tych rozmowach z całą pewnością wszelkie kluczowe informacje, te, które rząd powinien posiadać, pan prezydent przekaże w postaci odpowiedniej notatki. Ta notatka trafi do wszystkich tych osób, do których trafić powinna, bo tak powinna funkcjonować współpraca pomiędzy panem prezydentem a rządem. I zachęcałbym stronę rządową do tego, aby pozbawiła się tych ciągot kierunkujących ich na złośliwości wewnętrzne – przekazał Przydacz.

Czytaj więcej Polityka Amerykańska Polonia czeka na spotkanie Nawrocki-Trump Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu wzbudza największe emocje i oczekiwania wśród...

Powiedział, że delegacja liczyć będzie sześć osób, ale to prezydent Karol Nawrocki będzie prowadził rozmowy i „na pewno przeprowadzi je w sposób bardzo dobry, a wszelkie informacje kluczowe trafią w przyszłości do MSZ”. Dodał, że nie ma powodów, żeby w przyszłości nie zabierać także i wysokich przedstawicieli kierownictwa MSZ.

Karol Nawrocki w Waszyngtonie

Karol Nawrocki już we wtorek przybył do Waszyngtonu. Spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu nie będzie pierwszym spotkaniem obu polityków. Jeszcze podczas kampanii wyborczej w Polsce Karol Nawrocki został przyjęty przez prezydenta USA. Odbyły się także dwie rozmowy telefoniczne między obydwoma prezydentami.