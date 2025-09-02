Aktualizacja: 02.09.2025 11:41 Publikacja: 02.09.2025 10:56
Jacek Czaputowicz
Zdaniem Czaputowicza wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu jest „ważna” i potwierdza relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef MSZ uważa przy tym, że nie jest to wizyta kurtuazyjna.
– Nie ma wizyt kurtuazyjnych w Białym Domu. Nie wszystkie państwa mają ten zaszczyt, że ich przywódcy są przyjmowani (w Waszyngtonie). To nie jest tak, że prezydent Polski tam będzie jeździł często. Jest to ważna wizyta robocza, w czasie której prezydenci przedyskutują wzajemne relacje w tym trudnym okresie, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową – podkreślił.
A jaki może być zysk z wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie dla Polski? – Jeżeli tylko potwierdzi to, co chcielibyśmy, to znaczy, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do sojuszu z Polską, stacjonowania na naszym terytorium ich wojsk, to będzie już bardzo duży sukces. Jeżeli potwierdzimy to, co już zostało podczas pierwszej kadencji ustalone, to będzie bardzo dużo – ocenił Czaputowicz.
Dopytywany, czy sukcesem byłaby deklaracja, że Amerykanie nie wycofają swoich wojsk z Polski, albo wręcz zwiększą obecność wojskową w naszym kraju, były szef MSZ odpowiedział twierdząco. – Gdyby to uzyskał, to byłby to duży sukces. Nie jestem przekonany, czy to jest możliwe, że Stany Zjednoczone będą z góry deklarować swoje decyzje dotyczące całego kompleksu spraw, bo tu chodzi przecież o wojska na wschodniej flance, w Europie, a także relacje z Rosją, przyszły rozwój sytuacji, porozumienie pokojowe. Jest to bardzo ważna rzecz, ale nie wiem, czy jest możliwe uzyskanie takich twardych gwarancji – stwierdził.
„Realistycznym” efektem wizyty Nawrockiego w USA może być, zdaniem Czaputowicza, potwierdzenie dobrych relacji prezydentów obu krajów.
– Mamy duży atut w tym, że prezydent Karol Nawrocki jest bliski politycznie Donaldowi Trumpowi i tej rodzinie partii konserwatywnych. Mam tu na myśli też Prawo i Sprawiedliwość. Razem z (amerykańskimi) republikanami są przecież w tej grupie partii, które opowiadają się za wartościami konserwatywnymi w życiu politycznym, w życiu społecznym. Ta bliskość pomaga. To znaczy możemy być trochę lepiej traktowani niż na to byśmy zasługiwali ze względu na nasze aspiracje, potencjał itd. – zauważył też Czaputowicz.
Były szef MSZ był też pytany czy – jego zdaniem – Donald Trump może doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. – Druga możliwość to pokonanie przez jedną ze stron przeciwnika, czyli albo Ukraina wygrywa, albo Rosja. To jest też normalne zakończenie wojny. Zwykle tak wojny się kończą. Jeżeli wykluczymy te dwie możliwości, chcielibyśmy czegoś innego, to uważam, że rzeczywiście tylko Donald Trump może w jakiś sposób zmusić strony do zawarcia pokoju, kompromisu – stwierdził.
