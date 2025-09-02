Zdaniem Czaputowicza wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu jest „ważna” i potwierdza relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef MSZ uważa przy tym, że nie jest to wizyta kurtuazyjna.

Jacek Czaputowicz o wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie: Nie ma wizyt kurtuazyjnych w Białym Domu

– Nie ma wizyt kurtuazyjnych w Białym Domu. Nie wszystkie państwa mają ten zaszczyt, że ich przywódcy są przyjmowani (w Waszyngtonie). To nie jest tak, że prezydent Polski tam będzie jeździł często. Jest to ważna wizyta robocza, w czasie której prezydenci przedyskutują wzajemne relacje w tym trudnym okresie, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową – podkreślił.

A jaki może być zysk z wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie dla Polski? – Jeżeli tylko potwierdzi to, co chcielibyśmy, to znaczy, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do sojuszu z Polską, stacjonowania na naszym terytorium ich wojsk, to będzie już bardzo duży sukces. Jeżeli potwierdzimy to, co już zostało podczas pierwszej kadencji ustalone, to będzie bardzo dużo – ocenił Czaputowicz.