Rusłan Szoszyn: Spotkanie Nawrocki–Trump. Niech prezydent pamięta o Andrzeju Poczobucie

Prezydent USA może szybko przekonać Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Warto pójść tym tropem.

Publikacja: 02.09.2025 04:32

Rusłan Szoszyn: Spotkanie Nawrocki–Trump. Niech prezydent pamięta o Andrzeju Poczobucie

Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Rusłan Szoszyn

W dobie trwającej już czwarty rok wojny przy naszych wschodnich granicach prezydent Karol Nawrocki będzie miał nadmiar tematów, które warto poruszyć w rozmowie z amerykańskim przywódcą. W końcu to od postawy Donalda Trumpa będzie w dużej mierze zależał przyszły kształt naszej części świata.

A więc poza tematami dotyczącymi bezpieczeństwa Polski zapewne nie zabraknie też rozmów o współpracy gospodarczej i amerykańskich inwestycjach nad Wisłą. Warto jednak umieścić na liście priorytetów sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta, męczonego  od marca 2021 roku w kazamatach białoruskiego dyktatora. 

Andrzej Poczobut. Piąty rok w więzieniu Łukaszenki

Jak to się stało, że przez ponad cztery lata polska dyplomacja, niezależnie od partyjnych barw rządu w Warszawie, nie była w stanie doprowadzić do uwolnienia dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi? Najwyższy czas przerwać błędne koło i nie czekać, aż Andrzej Poczobut odsiedzi wszystkie osiem lat, na które bezprawnie został skazany przez reżimowy sąd. 

Ponad połowę wyroku już spędził za kratkami i swoją niezłomną postawą jak mało kto zasłużył na to, by państwo polskie broniło go, wykorzystując ku temu wszelkie możliwe narzędzia. I co najważniejsze, nie przekładało jego sprawy na pojutrze. A to wymaga nieszablonowego podejścia, być może nie do końca zgodnego z protokołem dyplomatycznym.

Jak to się stało, że przez ponad cztery lata polska dyplomacja, niezależnie od partyjnych barw rządzących w Warszawie, nie była w stanie doprowadzić do uwolnienia dziennikarza i jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi? 

Interwencja Donalda Trumpa w tej sprawie mogłaby mieć błyskawiczny efekt. Zwłaszcza że niedawno Amerykanie wyciągnęli z białoruskich więzień czternastu opozycjonistów, w tym Siarhieja Cichanouskiego – męża przebywającej w Wilnie liderki wolnej Białorusi i czołowego wroga dyktatora przed sfałszowanymi wyborami w 2020 roku. W poprzednich miesiącach Amerykanie już wyciągali z białoruskich więzień nie tylko swoich obywateli, ale też białoruskich opozycjonistów i dziennikarzy.

Dwa tygodnie temu prezydent USA po rozmowie telefonicznej z Łukaszenką nazwał go „szanownym prezydentem Białorusi”. Wyraził też nadzieję na uwolnienie 1300 więźniów politycznych. Nieuznawany przez większość państw demokratycznych dyktator w Mińsku nie kryje radości. Nie szczędzi też komplementów pod adresem gospodarza Białego Domu i gorąco popiera przyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla.

Oczywiste jest to, że pomiędzy Mińskiem a Waszyngtonem toczy się gra dyplomatyczna (być może za plecami Moskwy) i, dążąc do ocieplenia relacji z USA, reżim może się zdecydować na uwolnienie kolejnych więźniów politycznych. Warto wykorzystać ten proces, bo w każdej chwili relacje pomiędzy Mińskiem a Waszyngtonem mogą ponownie zostać zamrożone na kolejne lata.

Nie można dopuścić do tego, by tym razem na liście ponownie nie znalazł się Andrzej Poczobut. By tak się nie stało, prezydent USA powinien poznać nazwisko więzionego polskiego dziennikarza, a prezydent Karol Nawrocki może mu w tym pomóc. Powierzenie sprawy doradcom, dyplomatom i urzędnikom – jak pokazały ostatnie cztery lata – nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Czas na interwencję głowy państwa polskiego.

Miejsca Regiony Europa Białoruś Osoby Donald Trump Andrzej Poczobut Karol Nawrocki

