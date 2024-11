Rusłan Szoszyn: Andrzej Poczobut. Symbol naszej niemocy

Jego żonie po raz ostatni pozwolono na widzenie (przez szybę) z mężem w czerwcu ubiegłego roku, niedługo po tym, jak został skazany na osiem lat łagrów. Przez reżim jest uznawany za „terrorystę”.

W marcu przyszłego roku miną już cztery lata, odkąd polski dziennikarz trafił za kratki. I ciągle słyszymy w MSZ, ale też w Pałacu Prezydenckim, że „zabiegi dyplomatyczne” na rzecz uwolnienia Poczobuta są „nieustannie podejmowane”

W marcu miną cztery lata, odkąd polski dziennikarz trafił za kratki. I ciągle słyszymy w MSZ, ale też w Pałacu Prezydenckim, że „zabiegi dyplomatyczne” na rzecz uwolnienia Poczobuta są „nieustannie podejmowane”. Słyszeliśmy to również po tym, jak w sierpniu na łamach „Rzeczpospolitej” napisaliśmy o kwietniowym spotkaniu szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys z Poczobutem w więzieniu w Nowopołocku. Alarmowała wówczas, że dziennikarz „wyglądał bardzo źle”.

Najwyższy czas, byśmy nie tylko zobaczyli zdjęcie uśmiechniętego Andrzeja Poczobuta, ale i przywitali go na wolności. Najwyższy czas, by sprawa uwięzionego polskiego dziennikarza nie tylko powracała przy okazji sporadycznych publikacji w mediach, a wreszcie została doprowadzona do skutku.

Jak Polska może skłonić dyktatora do uwolnienia Poczobuta?

Łukaszenko swoimi działaniami w ciągu ostatnich czterech lat sprawił, że kontakty dyplomatyczne pomiędzy Warszawą a Mińskiem zostały sprowadzone niemalże do zera. Ale szukajmy też innych dróg. Mamy z Łukaszenką wspólnych znajomych. Utrzymujemy dobre kontakty z dyktatorami postsowieckich państw, o czym świadczy chociażby ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na światowym szczycie na rzecz klimatu COP29 w Baku (był tam też Łukaszenko). Czy wykorzystujemy te kontakty (z państwami Kaukazu czy Azji Centralnej), by skłonić białoruskiego dyktatora do ustępstw?