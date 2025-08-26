– Rozmawiamy również o uwolnieniu kolejnych 1300 więźniów. Nasza rozmowa była bardzo dobra – stwierdził Trump w swojej sieci społecznościowej. W jednym z kolejnych postów powtórzył tę liczbę i pochwalił Łukaszenkę, sugerując, że oczekuje odpowiednich kroków władz w Mińsku.

– To była propozycja Amerykanów. Taka jest amerykańska polityka: deal. Powiedzieli mi 1200, 1300 czy 1400 [...] Powiedziałem: dobrze, po co będziemy liczyć. Jak chcesz, to dodamy jeszcze do tych 1200 i wyślemy 5000. Zabieraj. Powiedział: nie, nie, nam to nie jest potrzebne–relacjonował ostatnio swoją rozmowę z Trumpem białoruski satrapa.

Nie wykluczał jednocześnie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych oraz tego, że jego negocjacje z Amerykanami doprowadzą do zniesienia sankcji. Mińsk liczy na zniesienie restrykcji nałożonych na białoruskie linie lotnicze Belavia (po uziemieniu pasażerskiego samolotu lecącego z Aten do Wilna i zatrzymaniu opozycjonisty Ramana Pratasiewicza w 2021 roku) oraz ograniczeń wprowadzonych wobec soligorskiego zakładu Biełaruśkalij – największego w Europie producenta nawozów potasowych. Przekonywał zaś, że Białoruś od dawna przyzwyczaiła się do życia w warunkach sankcji, sprzedając towary Rosji i Chinom czy podróżując poprzez m.in. lotnisko w Stambule.

– Najważniejszą jego motywacją jest chęć nawiązania dobrych relacji z Trumpem. Chce wyjść z izolacji – mówi jeden z dobrze poinformowanych rozmówców.

Białoruski dyktator nie szczędził komplementów pod adresem prezydenta USA. W rozmowie z propagandystami stwierdził nawet, że Donald Trump „zakończył sześć wojen” i poparł przyznanie amerykańskiemu przywódcy Pokojowej Nagrody Nobla. – On (Trump-red.) na to zasłużył. Walczy o pokój jak nikt innym – mówił Łukaszenko.