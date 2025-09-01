Aktualizacja: 01.09.2025 18:49 Publikacja: 01.09.2025 18:35
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku
Foto: PAP/Adam Warżawa
W poniedziałek, tuż po obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Wiodącym tematem rozmowy miała być planowana na środę wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu i spotkanie z Donaldem Trumpem.
Niezwykle symboliczne są okoliczności tego spotkania: po żenującym, uderzającym w powagę państwa polskiego sporze, który trwał w ostatnich dniach, w obliczu rocznicy wydarzenia historycznego, które – jak pamiętamy – zniwelowało wszelkie różnice pomiędzy zwaśnionymi przed wrześniem 1939 roku polskimi partiami politycznymi, premier i prezydent rozmawiali o sprawach fundamentalnych dla bezpieczeństwa Polski. Wobec nich również powinny blednąć wszystkie konflikty i napięcia wewnętrzne.
Niestety jednak nie bledną. Słuchając w ostatnich dniach wzajemnych uszczypliwości ze strony przedstawicieli Kancelarii Prezydenta czy rządu, odnieść można wrażenie, że w politycznym sporze gubią się sprawy najważniejsze. Wyciek instrukcji MSZ dla prezydenta na rozmowy z Donaldem Trumpem jest tego najboleśniejszym przykładem. Karol Nawrocki i jego otoczenie muszą zrozumieć, że to rząd i MSZ ustalają politykę zagraniczną państwa i nie każda okazja do uderzenia w ministra Radosława Sikorskiego jest dobra dla państwa. Nawet jeśli nie są usatysfakcjonowani treścią stanowiska rządu na spotkanie obu prezydentów. I nawet jeśli materiały robocze przesłane z MSZ Karolowi Nawrockiemu, wydają się jego otoczeniu niewystarczające czy wręcz niewłaściwe.
Ale działa to też w drugą stronę. Strona rządowa – czy to otoczenie premiera Donalda Tuska czy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego (i oni sami również) – musi pamiętać, że nie każda okazja do przytarcia nosa prezydentowi Nawrockiemu będzie dobra dla polskiej racji stanu, nawet jeśli KO ugra na tym jakiś punkt. Koalicja rządząca powinna wziąć do serca słowa premiera o jedności wypowiedziane na Westerplatte.
W tej sprawie naprawdę trzeba dużo zdrowego rozsądku czy wręcz chłopskiego rozumu. Nie przez przypadek to jeden z najważniejszych ludowców, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL mówił kilka dni temu w PAP, że najlepsze dla naszego kraju byłoby współdziałanie prezydenta i premiera w obszarach, w których mają najlepsze kompetencje. Karol Nawrocki ma relację z Donaldem Trumpem, Donald Tusk z Unią Europejską, więc zamiast konfliktu przydałaby się synergia. Okazuje się, że ludowcy, ze swoją ponad stuletnią tradycją, mają znacznie więcej myślenia o racji stanu niż głęboko siedzący w okopach politycy, reprezentanci najbardziej spolaryzowanych obozów.
W przyszłości – szczególnie w najbliższych dniach – nasza klasa polityczna stanie przed testem dojrzałości. Czy obóz prezydencki i rządowy będą w stanie powstrzymać się od wzajemnego wbijania szpilek i współpracować dla dobra Polski? Czy będą w stanie konstruktywnie prowadzić polską politykę bezpieczeństwa tak, by kohabitację prezydenta lubianego przez Donalda Trumpa z rządem szanowanym przez największe siły europejskie przekuć w sukces, czy źródło nieustannych konfliktów? Bo jeśli te konflikty narażą Polskę na najmniejsze choćby niebezpieczeństwo, historia będzie dla nich bezlitosna.
