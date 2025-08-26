Współpraca między Pałacem Prezydenckim a MSZ nie układa się najlepiej. W sprawie połączenia prezydenta RP z prezydentem USA oraz nieobecności prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie otoczenie głowy państwa wysyła inne komunikaty niż ministerstwo. Resort spraw zagranicznych utrzymuje, że po spotkaniu nie było notatki, którą Pałac Prezydencki zwyczajowo powinien sporządzić i przesłać ministerstwu. Rzecznik prezydenta jednak zaprzecza. – Wysłaliśmy notatkę do MSZ po spotkaniu. Sam ją widziałem. Po rozmowie Marcin Przydacz kontaktował się z przedstawicielami MSZ – mówi „Rz” rzecznik Leśkiewicz.

Karol Nawrocki nie popełni błędu Andrzeja Dudy w relacjach z Donaldem Trumpem.

Dlaczego nie doszło do wizyty Nawrockiego w Białym Domu 18 sierpnia? Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Pałac Prezydencki rozważał obecność prezydenta w Białym Domu, co potwierdza nam Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Źródło z otoczenia prezydenta twierdzi, że polski prezydent nie wziął udziału w spotkaniu, gdyż obawiano się, że zostanie odwołana „prestiżowa bilateralna wizyta” 3 września w USA. Pałac Prezydencki nie chciał powtórzyć błędu Andrzeja Dudy, kiedy urzędujący wówczas prezydent w lutym 2025 roku spotkał się w National pod Waszyngtonem w trakcie konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) z Donaldem Trumpem, a spotkanie było krótkie, powierzchowne, zakończone wspólnym zdjęciem. Andrzej Duda liczył wtedy, że zakończy swoją prezydenturę „prestiżowym” spotkaniem Duda–Trump, które potrwa dłużej niż kilka minut i będzie godnym zwieńczeniem dekady jego urzędowania. Tak się nie stało. Duda z Trumpem podczas CPAC rozmawiał ok. 10 minut.

Prezydent nie chce współpracować z rządem Donalda Tuska

Jak wygląda współpraca Pałacu Prezydenckiego z MSZ przed spotkaniem Nawrockiego z Trumpem? Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że nie ma kontaktu Pałacu Prezydenckiego z Bogdanem Klichem, chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych. – Kontaktujemy się na bieżąco z MSZ, ale pan kierownik Bogdan Klich nie wykazywał aktywności i zainteresowania wizytą w USA oraz nie uczestniczy w żadnym etapie przygotowań. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby MSZ nie uczestniczył w przygotowaniu – mówi nam Rafał Leśkiewicz.

Pałac Prezydencki zwyczajowo przed wizytą dostaje od strony rządowej materiały, ale na obecnym etapie nie chce wsparcia MSZ i wizytę przygotowuje samodzielnie. Z naszych informacji wynika, że resort dyplomacji szykuje jednak instrukcje dla prezydenta Nawrockiego. Czy głowa państwa zdecyduje się współpracować z rządem przed wizytą w USA i podzielać priorytety MSZ? Czy dojdzie do spotkania szefa dyplomacji z prezydentem przed 3 września? Radosław Sikorski zabiegał o rozmowę już w czerwcu. – Jeśli takie zaproszenie wpłynie, to wtedy prezydent je rozważy. W czerwcu Karol Nawrocki był jeszcze prezydentem elektem – mówi nam Leśkiewicz.