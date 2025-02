Prezydent Andrzej Duda macha do uczestników konferencji CPAC w USA Foto: REUTERS/Brian Snyder

- To było bardzo dobre spotkanie, na którym prezydent omówił wszystkie najważniejsze sprawy - przekonywał szef gabinetu prezydenta Dudy. - Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, widzę co się dzieje i rozumiem polityczną zawiść i zazdrość o to, że prezydent Andrzej Duda ma najlepsze relacje w historii Polski z prezydentem Ameryki. Nie było żadnego prezydenta Polski, o którym prezydent Ameryki mówiłby, że jest jego przyjacielem, że jest fantastyczny itd. - kontynuował. - Andrzej Duda jest dziś rozpoznawalnym politykiem w Ameryce - mówił Mastalerek dodając, że na CPAC członkowie prezydenckiej delegacji nie mogli przejść przez salę, tyle było próśb o zdjęcia. - Dziś Andrzej Duda jest światowym politykiem, rozpoznawalnym w Ameryce i rozumiem zazdrość polityczną i stąd biorą się takie bajki i próba postponowania - oceniał.

Marcin Mastalerek został w Radiu Zet zapytany, co Andrzej Duda załatwił podczas trwającej dziesięć lub kilkanaście minut rozmowy z Donaldem Trumpem. - Przede wszystkim mówimy o ponad 9,5 roku prezydentury i mamy doświadczenie z prezydentem Trumpem, które wzmocniło polskie bezpieczeństwo, a podczas tej rozmowy myślę, że zostało potwierdzone to, o czym prezydent rozmawiał z Pete'em Hegsethem, szefem Pentagonu, i specjalnym wysłannikiem Keithem Kelloggiem. Myślę, że niedługo będzie o tym Biały Dom informował. Rozmawiano o zwiększeniu tutaj amerykańskiego zaangażowania - odpowiedział.

Czytaj więcej Dyplomacja Specjalny wysłannik Donalda Trumpa: To niekoniecznie Rosjanie sprowokowali wojnę Specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve Witkoff w rozmowie z CNN zasugerował, że to nie Rosjanie mogą być odpowiedzialni za wybuch wojny na Ukrainie.

Rozmowa Duda- Trump. „Osiągnęliśmy jako Polska wszystko, co chcieliśmy”

Czy Trump pytał Dudę o to, czy Polska wyśle wojska na Ukrainę? - Były dwie części spotkania. Pierwsza - zdjęcia z niej pokazały media, brałem w niej udział i podczas tej części nie było o tym mowy. Później prezydent Duda miał długą rozmowę w cztery oczy i tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie - odparł szef gabinetu prezydenta. - Prezydent jest bardzo zadowolony z tego wyjazdu - zapewnił. - Osiągnęliśmy jako Polska wszystko, co chcieliśmy, prezydent zrealizował wszystko, co sobie założył - dodał. - Uważam, że politycy polscy, ale również europejscy, powinni uczyć się od Andrzeja Dudy, bo to on zbudował podczas tych 10 lat więź z Donaldem Trumpem - mówił.

W rozmowie z Radiem Zet szef gabinetu prezydenta był też pytany o to, że Telewizja Republika przez kilkadziesiąt minut „filmowała głowę polskiego państwa, która oczekiwała na Donalda Trumpa i nerwowo przechadzała się po pewnym pomieszczeniu”. - Kto do tego dopuścił? - pytał dziennikarz. Mastalerek odparł, że media mają pokazywać politykę i jej kulisy. - Samolot z prezydentem przyleciał wcześniej niż było to zaplanowane. Prezydent zdecydował, że zamiast do hotelu udamy się na konferencję po to, żeby odbyć w VIP roomie (pokoju dla ważnych gości - red.) spotkania, jak z szefem CPAC - dodał zaznaczając, że pojawił się tam też minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.