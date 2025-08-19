Aktualizacja: 19.08.2025 10:31 Publikacja: 19.08.2025 08:37
Marcin Bosacki
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– To, dlaczego nie było pana prezydenta w Waszyngtonie, to pytanie do niego i do jego współpracowników. Oni przedstawiają dość rozbieżne opinie co do tego, dlaczego go nie było. Część z nich, w tym sam prezydent, mówi, że nie został zaproszony przez prezydenta Zełenskiego, ale też trzeba było mieć zaproszenie z Białego Domu, bo gospodarzem był Donald Trump. Inna część prezydenckich ministrów mówi, że bardziej zależało im na wizycie 3 września. Tu pytanie jest takie, czy (...) sprawy bezpieczeństwa Polski, bo rozmawiano nie tylko o Ukrainie, ale też o bezpieczeństwie całej Europy, czy te sprawy mogą czekać dwa i pół tygodnia – mówił w TVN24 wiceszef MSZ.
W odpowiedzi na pytanie o argumenty, że w tym formacie brali udział przedstawiciele rządu, Bosacki odrzekł, że nie można mówić o „sukcesie ekipy prezydenckiej” twierdząc, że z jednej strony „prezydent jest w formacie telekonferencyjnym z Donaldem Trumpem”, a z drugiej strony „mówić, że to wina rządu” w sytuacji, gdy „prezydent z tego formatu wypadł”.
– To była decyzja otoczenia Donalda Trumpa, że z Polski, wbrew propozycji europejskiej (...) wolą rozmawiać z prezydentem, a nie z premierem – mówił Bosacki. – W mojej ocenie, mówię to z przykrością i z żalem (...) bo Polska tam być powinna, otoczenie prezydenta w kluczowych dniach nie wykazało determinacji, by pan prezydent Nawrocki tam był – powiedział wiceminister Bosacki. Jak dodał, istnieje pytanie o to, czy urzędnicy prezydenta „oczekiwali, że wszystko dostaną od Ukraińców i od Amerykanów na tacy, tak jak dostali na tacy to spotkanie w formacie telekonferencji w ubiegłą środę”, czy też „chcieli poczekać na spotkanie dwustronne”.
Bosacki powiedział, że ze strony MSZ za każdym razem po rozmowie premiera Donalda Tuska lub ministra Radosława Sikorskiego był kontakt z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. – Po każdej rozmowie był natychmiast kontakt z obozem prezydenckim i jeden z wysokich urzędników MSZ bezpośrednio po tych rozmowach opowiadał, co na tych formatach się odbywało. W sobotę i niedzielę zachęcaliśmy obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym – twierdził Marcin Bosacki.
Zdradził, że prezydent Wołodymyr Zełenski informował polskich urzędników o tym, że na prośbę strony amerykańskiej format rozmów ma być taki, w jakim dotychczas odbywały się rozmowy koalicji europejskiej z prezydentem Trumpem. – Nie wiem, kto wprowadza prezydenta Nawrockiego w błąd – powiedział.
– To, co się stało w poniedziałek było pozytywne. Było bardziej pozytywne niż to, co się stało w ubiegły piątek (podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem), gdy ustalenia były dość jednoznacznie przechylone na stronę Rosji. To zostało wyrównane. Uważam, że to dzięki otwartości prezydenta (Donalda) Trumpa na argumenty europejskie i niezwykle profesjonalnemu podejściu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jak i towarzyszących im liderów europejskich – ocenił Marcin Przydacz.
Dodał, że „jesteśmy na początku bardzo obiecującego procesu negocjacyjnego, ale to dopiero początek”. Przypomniał, że „nie ma jasności nawet co do tego, czy kolejne rozmowy odbędą się w formacie trójstronnym” między Wołodymyrem Zełenskim, Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.
Rosyjska inwazja na Ukrainę
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
