Aktualizacja: 18.08.2025 08:43 Publikacja: 18.08.2025 08:06
Karol Nawrocki
Foto: PAP
– Trzeba doprowadzić do tego, by konflikt za naszą wschodnią granicą się zakończył – mówił Stefaniak o tym, czym może skończyć się poniedziałkowe spotkanie Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu. – Ja ufam, że spotkanie w Białym Domu, które będzie miało dzisiaj miejsce, będzie spotkaniem na innych warunkach niż to pod koniec lutego – dodał, nawiązując do wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, w czasie której doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Ukrainy, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Strona amerykańska zarzucała wówczas Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc.
– W świetle prawa, czy też w świetle tego, co dzisiaj de facto obowiązuje, to (Władimir) Putin jest najeźdźcą – mówił też wiceszef KPRM, który przypomniał w tym kontekście tzw. memorandum budapesztańskie z 1994 roku, w którym Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania gwarantowały suwerenność i nienaruszalność granic Ukrainy w zamian za zrzeczenie się przez ten kraj poradzieckiej broni atomowej. – Nie powinno być przyzwolenia na lekceważenie (tego memorandum) – mówił Stefaniak.
Wiceszefa KPRM pytano też, czy Polska będzie reprezentowana na spotkaniu w Białym Domu. Zełenskiemu będą tam towarzyszyć szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Na razie nie ma informacji, by do Waszyngtonu leciał prezydent Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk.
W rozmowie z PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Nawrocki „priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września, podczas której spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem”. Mówił też, że poniedziałkowe spotkanie jest konsekwencją ustaleń podjętych podczas rozmów z udziałem przedstawicieli polskiego rządu.
Stefaniak zapewnił, że w tej kwestii rząd współdziała z prezydentem. – Trzeba pamiętać o jednym: do stołu w takich rozmowach nie można siadać w krótkich spodenkach. To są bardzo poważne sprawy, nie chodzi tu o żadne przepychanki, licytowanie się, kto jest ważniejszy. To właśnie jest klasa polityków obecnej koalicji rządzącej: oni byli w stanie powiedzieć dobrze, nawet mimo tych drobnych złośliwostek, jakichś sytuacji w Pałacu Prezydenckim w czasie spotkania (Tuska z Nawrockim – red.) przyjmujemy to, że pan prezydent reprezentuje, ale reprezentuje po ustaleniach rządowych, bo taka też była wola Białego Domu – mówił.
Stefaniak nawiązał w ten sposób do rozmów Trumpa z przedstawicielami państw europejskich przed i po szczycie na Alasce, na których – zgodnie z wolą strony amerykańskiej – Polskę reprezentował Nawrocki, a nie premier Donald Tusk.
– Gdybym dzisiaj był złośliwy, a nie jestem, to już bym wył do Księżyca i mówił, jaka to porażka prezydenta – dodał wiceszef KPRM. Stefaniak mówił też, że „jeśli ktoś chciał być na pierwszym planie, to musi się liczyć z konsekwencjami”. Słowa rzecznika prezydenta mogą, jego zdaniem, wskazywać, że „Pałac Prezydencki próbuje się jakoś wycofywać".
– Czekamy na jakiś sygnał z Pałacu Prezydenckiego. Trzeba być konsekwentnym – jeśli prezydent Trump zapraszał już wcześniej prezydenta (Nawrockiego) to my szanujemy to. Jest jeszcze kilka godzin, poczekajmy – mówił też wiceszef KPRM, wyliczając, że podróż do USA trwa ok. siedmiu godzin, więc prezydent może jeszcze dotrzeć do Waszyngtonu (spotkanie europejskich przywódców i Zełenskiego z Trumpem rozpocznie się o 21 czasu polskiego).
