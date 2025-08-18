W rozmowie z PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Nawrocki „priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września, podczas której spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem”. Mówił też, że poniedziałkowe spotkanie jest konsekwencją ustaleń podjętych podczas rozmów z udziałem przedstawicieli polskiego rządu.

Stefaniak zapewnił, że w tej kwestii rząd współdziała z prezydentem. – Trzeba pamiętać o jednym: do stołu w takich rozmowach nie można siadać w krótkich spodenkach. To są bardzo poważne sprawy, nie chodzi tu o żadne przepychanki, licytowanie się, kto jest ważniejszy. To właśnie jest klasa polityków obecnej koalicji rządzącej: oni byli w stanie powiedzieć dobrze, nawet mimo tych drobnych złośliwostek, jakichś sytuacji w Pałacu Prezydenckim w czasie spotkania (Tuska z Nawrockim – red.) przyjmujemy to, że pan prezydent reprezentuje, ale reprezentuje po ustaleniach rządowych, bo taka też była wola Białego Domu – mówił.

Stefaniak nawiązał w ten sposób do rozmów Trumpa z przedstawicielami państw europejskich przed i po szczycie na Alasce, na których – zgodnie z wolą strony amerykańskiej – Polskę reprezentował Nawrocki, a nie premier Donald Tusk.

Jakub Stefaniak o spotkaniu w Białym Domu: Gdybym był złośliwy, już bym mówił, jaka to porażka Karola Nawrockiego

– Gdybym dzisiaj był złośliwy, a nie jestem, to już bym wył do Księżyca i mówił, jaka to porażka prezydenta – dodał wiceszef KPRM. Stefaniak mówił też, że „jeśli ktoś chciał być na pierwszym planie, to musi się liczyć z konsekwencjami”. Słowa rzecznika prezydenta mogą, jego zdaniem, wskazywać, że „Pałac Prezydencki próbuje się jakoś wycofywać".

– Czekamy na jakiś sygnał z Pałacu Prezydenckiego. Trzeba być konsekwentnym – jeśli prezydent Trump zapraszał już wcześniej prezydenta (Nawrockiego) to my szanujemy to. Jest jeszcze kilka godzin, poczekajmy – mówił też wiceszef KPRM, wyliczając, że podróż do USA trwa ok. siedmiu godzin, więc prezydent może jeszcze dotrzeć do Waszyngtonu (spotkanie europejskich przywódców i Zełenskiego z Trumpem rozpocznie się o 21 czasu polskiego).