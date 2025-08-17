Aktualizacja: 17.08.2025 15:31 Publikacja: 17.08.2025 12:50
Archwalne zdjęcie ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w lutym 2025 roku
Foto: Reuters/Brian Snyder
O swej podróży do stolicy Stanów Zjednoczonych szefowa Komisji Europejskiej poinformowała w mediach społecznościowych. Napisała, że w poniedziałek będzie towarzyszyła Wołodymyrowi Zełenskiemu w Waszyngtonie, gdzie prezydent Ukrainy ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Jak podał rzecznik niemieckiego rządu, w poniedziałkowym spotkaniu będzie uczestniczył także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Do Zełenskiego ma dołączyć także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
We wpisie na platformie X Ursula von der Leyen zaznaczyła, że dołączy do spotkania w Białym Domu „na prośbę prezydenta Zełenskiego”.
Spotkanie w Waszyngtonie ma służyć dalszym rozmowom na temat możliwego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. „Podróż ta stanowi formę wymiany informacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem po jego spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce” – poinformowało biuro kanclerza Friedricha Merza. Europejscy politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po piątkowych rozmowach Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage.
Swoje – pierwsze od lat – spotkanie na Alasce Donald Trump i Władimir Putin określili jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas telekonferencji. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Już wcześniej portal Politico podał informację o planach, by wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu odbyła się w szerszym formacie. Według wstępnych doniesień, w rozmowach z Donaldem Trumpem Zełenskiemu towarzyszyć mieli prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte, czyli politycy, których – według portalu – amerykański prezydent ma darzyć sympatią.
Publikacja głosiła, że poza pomocą w łagodzeniu ewentualnych napięć, europejscy przywódcy mieliby także spróbować przekonać prezydenta USA do włączenia Europy do dalszych rozmów na temat Ukrainy.
Chodziło także o to, by uniknąć scenariusza z lutego, gdy podczas wizyty w Białym Domu Zełenski miał podpisać z USA porozumienie dotyczące ukraińskich surowców, ale w Gabinecie Owalnym doszło do ostrej wymiany zdań, a prezydent Ukrainy – który ze strony wiceprezydenta J.D. Vance'a usłyszał m.in. uwagi na temat swego stroju – wcześniej niż planowano opuścił siedzibę Trumpa.
Prezydent USA mówił wówczas Zełenskiemu, że ten „nie ma kart” i „igra z życiem milionów ludzi”. - Igrasz z trzecią wojną światową - mówił amerykański przywódca, zarzucając prezydentowi Ukrainy także niegrzeczne zachowanie wobec kraju, który „udzielił mu większego poparcia niż, według wielu osób, powinien”.
Jak dotąd brak informacji, by w składzie delegacji, która w poniedziałek spotka się z Trumpem, miał być przedstawiciel Polski. Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński poinformował natomiast, że w niedzielnych rozmowach „koalicji chętnych” w Brukseli uczestniczyć będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
