O swej podróży do stolicy Stanów Zjednoczonych szefowa Komisji Europejskiej poinformowała w mediach społecznościowych. Napisała, że w poniedziałek będzie towarzyszyła Wołodymyrowi Zełenskiemu w Waszyngtonie, gdzie prezydent Ukrainy ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jak podał rzecznik niemieckiego rządu, w poniedziałkowym spotkaniu będzie uczestniczył także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Do Zełenskiego ma dołączyć także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Rozmowy w Waszyngtonie. Ursula von der Leyen: Dołączę na prośbę Wołodymyra Zełenskiego

We wpisie na platformie X Ursula von der Leyen zaznaczyła, że dołączy do spotkania w Białym Domu „na prośbę prezydenta Zełenskiego”.

Spotkanie w Waszyngtonie ma służyć dalszym rozmowom na temat możliwego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. „Podróż ta stanowi formę wymiany informacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem po jego spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce” – poinformowało biuro kanclerza Friedricha Merza. Europejscy politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po piątkowych rozmowach Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage.