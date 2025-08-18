Aktualizacja: 18.08.2025 16:34 Publikacja: 18.08.2025 12:28
Marcin Duma
Foto: TV.RP.PL
W kontekście tego, że żaden przedstawiciel Polski nie jedzie do Białego Domu, na spotkanie europejskich przywódców z Donaldem Trumpem, Duma zwrócił uwagę, że „pewnym problemem stała się Alaska”. – To słowo stało się toksyczne – dodał, nawiązując do szczytu z udziałem Trumpa i Władimira Putina na Alasce, w czasie którego przywódca Rosji był witany przez stronę amerykańską z honorami (rozwinięto przed nim czerwony dywan, Trump zaprosił go do własnej limuzyny)..
– Przypomnę że jeszcze do niedawna zdjęcia z Donaldem Trumpem były pewnym lewarem ciężaru Karola Nawrockiego – mówił Duma , dodając, że po poprzedzających szczyt na Alasce rozmowach Trumpa m.in. z Karolem Nawrockim została wypuszczona przez Pałac Prezydencki informacja, że polski prezydent powiedział Trumpowi, jak radzić sobie z Putinem. – A potem, po tej rozmowie (...) Trump rozwija czerwony dywan przed rosyjskim dyktatorem – kontynuował. – Wydaje się, że dzisiaj polska klasa polityczna nabiera pewnego dystansu do Donalda Trumpa i z jednej strony unika krytyki, a z drugiej strony ta bliskość jeszcze niedawna, szczególnie z prawej strony, jest w pewnym zawieszeniu – stwierdził też.
Czytaj więcej
Na kilka godzin przed szczytem w Białym Domu, który może zdecydować o losach Europy na pokolenia,...
Duma zwrócił też uwagę, że obecnie trudno mówić o tzw. sezonie ogórkowym. – Polityka toczy się 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Kto dzisiaj pamięta Ruch Obrony Granic? Przecież to miał być kryzys, który miał zmienić oblicze ziemi – stwierdził , dodając, że dziś wydaje się, iż są to wydarzenia odległe o sto lat.
– Za chwilę w bardzo podobny sposób będziemy mówić o aferze KPO, bo będą wchodziły kolejne rzeczy – dodał Duma , nawiązując do ujawnionych niedawno nieprawidłowości przy wypłacie świadczeń z KPO przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa).
Marcin Duma, prezes Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS)
W efekcie tak dużego tempa wydarzeń, jak mówił Duma, „jesteśmy mniej wrażliwi na kolejne przełomy, na kolejne historyczne wydarzenia, które coś mają skończyć albo coś mają rozpocząć”. – Tyle tylko, że pozostaje w nas ślad emocjonalny – zastrzegł.
Dopytywany, czym jest „ślad emocjonalny” prezes IBRiS wyjaśnił, że ślad emocjonalny polega na utrwaleniu się wrażenia, że rząd nie radzi sobie z migracją lub że nie radzi sobie z wydatkowaniem środków europejskich.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
– Co chwila mamy te przełomowe wielkie sprawy i one w pewien sposób się zdewaluowały. Przed erą tak rozwiniętych mediów społecznościowych afera KPO żyłaby pewnie ze dwa tygodnie, a może i trzy tygodnie. Tymczasem dzisiaj ten cykl jest znacznie krótszy – mówił też Duma.
Czytaj więcej
Prezydent USA groził przed szczytem na Alasce „surowymi sankcjami”, jeśli rosyjski przywódca nie...
W kontekście stanu, w jakim jest obecnie koalicja rządząca, Duma ocenił, że „potencjał rekonstrukcji rządu” przeprowadzonej przez Donalda Tuska w drugiej połowie lipca, pozostał niewykorzystany, albo „właściwie nigdy go nie było”. Było to – jak mówił – spowodowane m.in. tym, że rekonstrukcja trwała długo. – Unaoczniła też pewne napięcia w samej koalicji. A te napięcia są szczególnie dewastujące dla obozu rządzącego, dlatego że to poczucie, że oni się kłócą i nie potrafią się dogadać, oddala nas jako wyborców od tej obietnicy, którą złożyła nam koalicja 15 października. Nie dogadają się? To znaczy, że nie dostaniemy tych rzeczy, które oni nam obiecali – wyjaśnił.
Duma mówił też, że „czas rozliczeń” poprzedników już dla koalicji rządzącej minął. – One powinny były być zrealizowane, powiedzmy, w pierwszym półroczu, w pierwszych dziewięciu miesiącach rządzenia. To się nie stało i do dzisiaj to nie jest absolutnie żaden priorytet. To nie jest ten moment cyklu politycznego. Jeśli chodzi natomiast o znaczącą poprawę portfelową, czyli tu i teraz, no to należy sobie jakby powiedzieć, że tu akurat nie jest źle, bo jeśli patrzymy na wskaźniki ekonomiczne, które być może z czasem przełożą się, jeżeli będzie dobra opowieść na nie, na poczucie Polaków, że jest okej, że to jest mniej więcej ten poziom, który chcieliśmy, to tu jest potencjał, ale on jest w pewien sposób blokowany przez tę trzecią część, czyli przyszłość, obietnice wielkich inwestycji – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Do Białego Domu zaprasza prezydent USA - wskazuje szef polskiej dyplomacji. - Minister spraw zagranicznych nie...
W poniedziałek doszło do wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację rurociągiem „Przyjaźń”. O doprow...
W Polsce zwiększyła się niezależność mediów publicznych, jednak problemem pozostaje antysemityzm – wynika z rapo...
– Nie mam informacji ze strony prezydenta, żeby ktoś jechał do Waszyngtonu - powiedział rzecznik MSZ Paweł Wrońs...
– Nie będzie nikogo z Polski – przyznał wiceszef MSZ Władysław Bartoszewski, odnosząc się do rozmów w Waszyngton...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas