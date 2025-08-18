– Co chwila mamy te przełomowe wielkie sprawy i one w pewien sposób się zdewaluowały. Przed erą tak rozwiniętych mediów społecznościowych afera KPO żyłaby pewnie ze dwa tygodnie, a może i trzy tygodnie. Tymczasem dzisiaj ten cykl jest znacznie krótszy – mówił też Duma.

Marcin Duma o koalicji rządzącej: Czas rozliczania poprzedników minął

W kontekście stanu, w jakim jest obecnie koalicja rządząca, Duma ocenił, że „potencjał rekonstrukcji rządu” przeprowadzonej przez Donalda Tuska w drugiej połowie lipca, pozostał niewykorzystany, albo „właściwie nigdy go nie było”. Było to – jak mówił – spowodowane m.in. tym, że rekonstrukcja trwała długo. – Unaoczniła też pewne napięcia w samej koalicji. A te napięcia są szczególnie dewastujące dla obozu rządzącego, dlatego że to poczucie, że oni się kłócą i nie potrafią się dogadać, oddala nas jako wyborców od tej obietnicy, którą złożyła nam koalicja 15 października. Nie dogadają się? To znaczy, że nie dostaniemy tych rzeczy, które oni nam obiecali – wyjaśnił.

Duma mówił też, że „czas rozliczeń” poprzedników już dla koalicji rządzącej minął. – One powinny były być zrealizowane, powiedzmy, w pierwszym półroczu, w pierwszych dziewięciu miesiącach rządzenia. To się nie stało i do dzisiaj to nie jest absolutnie żaden priorytet. To nie jest ten moment cyklu politycznego. Jeśli chodzi natomiast o znaczącą poprawę portfelową, czyli tu i teraz, no to należy sobie jakby powiedzieć, że tu akurat nie jest źle, bo jeśli patrzymy na wskaźniki ekonomiczne, które być może z czasem przełożą się, jeżeli będzie dobra opowieść na nie, na poczucie Polaków, że jest okej, że to jest mniej więcej ten poziom, który chcieliśmy, to tu jest potencjał, ale on jest w pewien sposób blokowany przez tę trzecią część, czyli przyszłość, obietnice wielkich inwestycji – dodał.