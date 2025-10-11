Nie żyje Diane Keaton. Wybitna aktorka miała 79 lat

Rzecznik rodziny potwierdził śmierć aktorki w Kalifornii w rozmowie z magazynem People; nie podano żadnych innych szczegółów.

Reklama Reklama

Keaton była jedną z najbardziej wszechstronnych artystek swojego pokolenia, jej kariera w Hollywood i na Broadwayu trwała ponad pięć dekad.

Swoją karierę rozpoczęła na scenie teatralnej, debiutując jako dublerka w roli Sheili w oryginalnej broadwayowskiej inscenizacji „Hair” w 1968 roku. Przełomem w jej karierze była współpraca z Woody’m Allenem – zagrała u jego boku w sztuce „Zagraj to jeszcze raz, Sam”, a następnie w kultowych filmach, m.in. „Śpioch”, „Miłość i śmierć” czy „Manhattan”.