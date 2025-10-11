Nie żyje Diane Keaton. Wybitna aktorka miała 79 lat

Aktualizacja: 11.10.2025 22:35 Publikacja: 11.10.2025 21:04
Diane Keaton
Foto: PAP/Avalon
Rzecznik rodziny potwierdził śmierć aktorki w Kalifornii w rozmowie z magazynem People; nie podano żadnych innych szczegółów.
Keaton była jedną z najbardziej wszechstronnych artystek swojego pokolenia, jej kariera w Hollywood i na Broadwayu trwała ponad pięć dekad.
Swoją karierę rozpoczęła na scenie teatralnej, debiutując jako dublerka w roli Sheili w oryginalnej broadwayowskiej inscenizacji „Hair” w 1968 roku. Przełomem w jej karierze była współpraca z Woody’m Allenem – zagrała u jego boku w sztuce „Zagraj to jeszcze raz, Sam”, a następnie w kultowych filmach, m.in. „Śpioch”, „Miłość i śmierć” czy „Manhattan”.
Jednak to jako Annie Hall, ekscentryczna i charyzmatyczna partnerka komika Alvy’ego Singera (Woody Allen), Keaton zdobyła światową sławę i Oscara dla najlepszej aktorki. Rola ta uczyniła ją ikoną mody lat 70., a jej niekonwencjonalny styl – kapelusze, koszule męskiego kroju, krawaty i kamizelki – zainspirował młode kobiety na całym świecie.
Była nominowana do Oscara po raz kolejny za rolę w filmie „Lepiej późno niż później”, w którym partnerowali jej Jack Nicholson i Keanu Reeves, za tę rolę zdobyła Złoty Glob.
W 2017 roku Amerykański Instytut Filmowy uhonorował ją nagrodą za całokształt twórczości. Podczas ceremonii Warren Beatty, jej ekranowy – i przez pewien czas pozaekranowy – partner w filmie „Czerwoni”, z entuzjazmem mówił o swojej partnerce z planu i byłej miłości, nazywając ją „genialną, piękną, pełną pasji, autentyczną”.
Była także autorką bestsellerowych autobiografii oraz zapaloną fotografką, która wydała zbiory swoich prac i z pasją zajmowała się renowacją historycznych domów.
Oprócz aktorstwa, Keaton angażowała się jako reżyserka, realizując m.in. teledysk Belindy Carlisle „Heaven is a Place on Earth” (1987), a także odcinki seriali takich jak „China Beach” i „Twin Peaks”. Wyreżyserowała filmy „Unstrung Heroes” (1995) i „Hanging Up” (2000), gdzie zagrała wraz z Meg Ryan i Lisą Kudrow.
Mimo że w ostatnich latach nie odnotowała już spektakularnych sukcesów na dużym ekranie, Keaton była aktywna artystycznie. Mimo upływu lat pozostała ważną i wpływową postacią w przemyśle filmowym, a jej unikalny styl i ikoniczne role pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń.
Była znana nie tylko jako wybitna aktorka, ale też jako osoba autentyczna i zaangażowana w różnorodne projekty artystyczne.
W 2018 roku, w obliczu odnawiających się oskarżeń wobec Woody’ego Allena, publicznie wyraziła swoje wsparcie dla reżysera, mówiąc: „Woody Allen jest moim przyjacielem i nadal mu wierzę.”
Źródło: rp.pl
