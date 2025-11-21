Globalna produkcja filmowo-telewizyjna koncentruje się obecnie nie w dwóch, a w trzech ośrodkach na świecie. Każdy zna Hollywood i Bollywood, a kto słyszał o Hengdian? W tym nieznanym na Zachodzie miejscu, 8 godzin jazdy samochodem od Szanghaju na 330 ha znajduje się 30 plenerowych planów zdjęciowych (ogrody, sady, zarośla bambusowe, ulice, mosty, urokliwe jeziorka i jaskinie) i 130 krytych planów zdjęciowych (z niemal 0,5 mln m kw. powierzchni zabudowy). Powstała 30 lat temu chińska „fabryka snów” jest miejscem, gdzie np. w pełnowymiarowych replikach pałaców cesarskich kolejnych dynastii Yan, Tang, Ming i Qin czy uczynionej 1:1 replice słynnej, niczym nowojorski Broadway, szanghajskiej Great World (z funkcjonującym tramwajem, bo czemu nie) oraz na pozostałych planach zdjęciowych pracuje rocznie ponad 300 ekip filmowych i telewizyjnych.