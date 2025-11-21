Aktualizacja: 21.11.2025 05:06 Publikacja: 21.11.2025 04:45
Piotr Domalewski, reżyser „Hiacynta”, „Cichej nocy”, „Jak daleko stąd”. Jego „Ministranci” już w kinach
Tak, w kościele w Łomży służyłem do mszy przez 12 lat. Choć traktowałem to raczej jako pewien rodzaj funkcji technicznej. Razem z grupą rówieśników pomagałem księdzu, żeby na ołtarzu odbyła się „ceremonia”. Bardziej interesowało mnie bycie na zapleczu tego nazwijmy to „eventu”, niż na widowni.
Mają prawo to wszystko oceniać, bo może nadszedł już czas na rachunek sumienia? Nie tylko w przestrzeni Kościoła, ale i naszego państwa. A dzisiaj młode pokolenie ma na tyle bezpieczny dystans do rzeczywistości, że może sobie na to pozwolić. To zresztą ciekawe, że mówimy o Kościele i Polsce razem. Tradycja Kościoła jest u nas głęboko związana z sytuacją polityczną, z aparatem państwowym, z systemem władzy i przede wszystkim z historią naszego kraju. Młodzi ludzie urodzeni po wejściu Polski do Unii nie niosą już w sobie wspomnień komunizmu. I w żaden sposób nie przyczynili się do powstania tej rzeczywistości, z którą się dzisiaj jako społeczeństwo mierzymy. Więc jeśli ktoś ma prawo ją krytykować, to właśnie oni.
Wydaje mi się, że w mniejszych społecznościach trudniej się ze swoim sprzeciwem ukryć. Człowiek „inny”, wyłamujący się z reguł, jest stygmatyzowany. To zresztą dotyczy nie tylko Kościoła. Jeśli nie wywiesisz flagi w dniu Święta Niepodległości, wywołasz szerokie komentarze na osiedlu. Jeśli wywiesisz flagę Unii Europejskiej, też wszyscy zaczną się zastanawiać, czy to nie jest jakiś rodzaj manifestacji. Poza tym rodzi się pytanie, na ile Kościół, o którym rozmawiamy, jest związany z duchowością ludzi, a na ile jest to po prostu element tradycji. Kiedy byłem mały, na wsi i w mniejszych ośrodkach administracyjnych sfera religijna była mieszanką wierzeń ludowych, tradycji i własnych interpretacji. Wykładnia Kościoła w każdej parafii jest inna. Ton nadają tu poszczególni ludzie.
I słusznie, bo mam wrażenie, że ta struktura już dawno oddaliła się od pierwotnych założeń, które przecież skupiały się na człowieku i humanizmie. „Kler” jest dla mnie bardzo ważny również z innych powodów. Opowiada bowiem o trzech mężczyznach stojących na rozdrożach życia i nie mogących sobie poradzić z sytuacją, w którą zabrnęli. W „Klerze” po raz pierwszy zobaczyłem scenę, w której dorosły facet siada pod ścianą i płacze, bo nie wie, co robić, czuje się bezradny. To mnie naprawdę poruszyło. Nigdy jeszcze takiej sekwencji w polskim kinie nie widziałem.
Porządek świata mojego bohatera został zaburzony. Moi młodzi bohaterowie uważają, że kradzież parafialnych pieniędzy przez księdza nie jest OK i nie zgadzają się, żeby przymknąć na to oko. Dla nich zło znaczy zło. Kościół jest jakąś formą organizacji życia tej społeczności, a okazuje się, że ideały tych chłopaków zostały naruszone. Zresztą czy tak jest tylko w Kościele? Od dawna chcę zrobić film o młodzieżówce w partii politycznej. I ten film wyglądałby chyba podobnie. Bo to również jest przestrzeń, gdzie deklarowane poglądy i postawy często są w sposób bardzo brutalny łamane. Więc młody człowiek, który tam trafi, musi poczuć naturalny sprzeciw. Chyba że jest koniunkturalistą.
Tak. Może dlatego, że poruszam w filmie kwestię wiary, a ona implikuje jakiś rodzaj przestrzeni pozarealistycznej. Bohater próbuje chodzić po wodzie, chce, żeby przemówiła do niego figura Jezusa.
Baśnie często są osadzone w realistycznych okolicznościach. W klasycznej opowieści, jaką jest Kopciuszek, matka umiera, a ojciec żeni się z inną kobietą, której córki z zazdrości Kopciuszka niszczą. Można to przedstawić całkowicie realistycznie. Potem dopiero Kopciuszek, jak to w bajce, trafia na bal. Sądzę, że w każdej opowieści za punkt wyjścia trzeba przyjmować okoliczności realistyczne. Bo jeśli wszystko jest fikcją, to trudno w takiej historii zaczepić się emocjonalnie.
Czułem go od początku. Wielu księży chciało nam pomóc i na przykład użyczyć swoją świątynię na potrzeby realizacji zdjęć. Tylko że trzy dni przed zdjęciami dostawali zakaz – przychodził SMS „z góry” z informacją „nie, bo nie”. Bez żadnych wyjaśnień i argumentów. Z „górą” nie ma dyskusji. Ostatnio po seansie przedpremierowym rozmawiałem też z księdzem, który był na widowni. Dla niego kwestią trudną do zaakceptowania jest to, że bohaterowie zakładają kamerkę w konfesjonale, czym łamią tajemnicę spowiedzi. Ja uważam, że świat moich bohaterów jest trudny i oni podejmują odważne środki, żeby się z tym światem zmierzyć.
Ja jakoś nigdy tak o tym nie myślałem. Zawsze traktowałem spowiedź jak wydarzenie, które musi się odbyć, żeby można było uczestniczyć w świętach i istotnych obrzędach. Nigdy nie myślałem, że to coś metafizycznego, objętego tajemnicą. Podświadomie wyczuwałem, że spowiedź, jaką znamy z dzisiejszych czasów, nie istniała u podstaw wspólnoty chrześcijańskiej. Została do niej dodana później, przez ludzi, którzy mieli w tym własny interes. Więc pewnie na filmie odbił się mój własny stosunek do wiary.
Ten świat mnie ukształtował i dlatego mogę opowiadać o nim bez filtra, nawet jeśli ten obraz nie będzie laurką.
Uwielbiam jego filmy i nie mam cienia wątpliwości, że tak właśnie jest. Bo powstają one z niezgody na to, co jest wokół. Ja mam w sobie tę samą niezgodę. Jestem wierny i oddany światu, w którym żyję i mam wrażenie, że to daje mi prawo do bycia wobec niego krytycznym. Gdybym się z nim nie utożsamiał, czułoby się w moich filmach publicystykę.
Raczej właśnie pewien rodzaj niezgody. Nie chcę mówić w kinie, jak być powinno. Po prostu zastanawiam się, dlaczego jest źle. Stawiam pytania, ale nigdy nie daję odpowiedzi.
Opowiadam o rzeczach, które mnie poruszyły. Nie oceniam. Oceny należą do polityków i publicystów. Ja wolę zobaczyć w wydarzeniach człowieka i jego osobisty dramat.
Ale i tu zadałem sobie pytanie: „Co mogę przez ten film opowiedzieć o sobie?” To jest historia człowieka, który stara się wypełnić wszystkie funkcje, jakie narzuca mu rodzina i społeczność, ale nie czuje się w tym szczęśliwy. I ja mogę się z tym bohaterem utożsamić. On chodzi w mundurze, jeździ innym samochodem i żyje w innych czasach. Jednak rozumiem jego emocje i jego codzienną walkę o siebie.
Praca w telenoweli była dla mnie istotnym wydarzeniem. Kiedy dostałem się na reżyserię w Katowicach, dzięki trzyletniej pracy w codziennym serialu telewizyjnym miałem techniczną wiedzę dotyczącą organizacji pracy na planie, więc tę część rzemiosła miałem opanowaną i mogłem się skupić na tym, co chcę w filmach opowiadać. To mi bardzo pomogło.
To prawda. Niedawno napisałem kolejną – „Zamknij oczy, Nel”. Będzie miała premierę w Starym Teatrze w Krakowie. To rewizja „W pustyni i w puszczy”, a moja Nel ma 82 lata.
Takie mam wrażenie. Chciałbym nawet się na ten temat wypowiedzieć, ale nie mam wglądu w umowy i moja rola w powstawaniu filmu polega na czymś innym. Zresztą chwilę po zakończeniu zdjęć zacząłem kolejną pracę, więc nie miałem ani czasu, ani technicznej wiedzy, żeby analizować meandry umów z Instytutem i zasady w nim panujące. A afera wokół „Ministrantów”? Artykuły dotyczyły rozgrywek polityczno-towarzyskich, a wszystkie zaczynały się od stwierdzeń: „kontrowersje wokół finansowania filmu «Ministranci» Piotra Domalewskiego”. W takiej atmosferze pracowaliśmy. To było krzywdzące i niesprawiedliwe. Dlatego z gdyńskiej sceny dziękowałem producentom z Aurum Film, że będąc przedmiotem bezpodstawnych ataków, stworzyli mi takie warunki, w których mogłem się skupić na robieniu filmu.
To prawda, ale nie zmieniłem mojego spojrzenia dramaturgicznego. Myślę, że zostałem do tego projektu zaproszony przez Roberta Kijaka właśnie po to, by w filmie skupić się na ludziach. I chyba się udało. A jednocześnie razem z ekipą wykreowaliśmy rzeczywistość, która już nie istnieje. I to było fascynujące.
Moje szczęście polega na tym, że ja po prostu lubię robić to, co robię. Komuś radość przynosi gra w tenisa. Ja uwielbiam napisać dobry dialog. Nie jestem w takim stosunku do pracy odosobniony. Po ostatnim klapsie do „Kuroniów”, cieszyliśmy się ze wszystkimi współtwórcami, że dotarliśmy do finału zdjęć, a z drugiej było nam smutno, że ta nasza wspólna praca na planie się kończy, bo wszyscy po prostu to lubimy.
Oczywiście, że chciałbym popracować za granicą. Choćby z czystej ciekawości. Na razie jednak całkowicie realizuję się w naszym kraju. Zresztą myślę, że „świat” jest już tutaj. Byłem wychowywany w przekonaniu, że jako kraj kogoś gonimy. Gospodarczo, ustrojowo, finansowo i kulturowo. Wydaje mi się, że już dogoniliśmy i nie ma dokąd biec. Można się realizować tutaj. Pomagają w tym nie tylko kina i międzynarodowe festiwale, ale również serwisy streamingowe. Napisałem scenariusz „Sexify” w swojej kuchni, a serial trafił do kilkudziesięciu milionów odbiorców na każdym kontynencie. Nasza kinematografia mocno się w ciągu ostatnich 15 lat zaznaczyła w wyścigach oscarowych. Mamy najlepsze ekipy techniczne i doskonały sprzęt. A co do zachodnich gwiazd? To już chyba nie jest czas gwiazd. Zresztą ludzie, których ja uważam za gwiazdy, nic nie mówią pokoleniu współczesnych nastolatków. I odwrotnie – ci, których uwielbiają nastolatkowie, mnie są kompletnie nieznani. Mam wrażenie, że kinowa publiczność jest głodna nowych twarzy i nowych bohaterów. Tę tendencję widać na najważniejszych festiwalach. W zeszłym roku Oscara odebrała Mickey Maddison – mało znana aktorka z filmu „Anora”. I ta świeżość jest też siłą „Ministrantów”.
Nic się nie spełniło. Szansa na życie w kraju pozbawionym nienawiści wręcz się oddaliła. Ale i tak uważam się za szczęściarza, bo wierzę, że kiedyś te marzenia się spełnią.
