Autorzy zdjęć kochają Camerimage i chętnie tu wracają. Dariusz Wolski na dodatek wraca do siebie, do kraju, w którym się urodził i gdzie ma rodzinę. Był obecny na wielu edycjach festiwalu. W tym roku przyjechał do Torunia z filmem „Norymberga”, który znalazł się w głównym konkursie.

Wybitny operator, stały współpracownik Ridleya Scotta, podjął się tym razem wyjątkowego zadania. „Norymberga” zrealizowana przez pisarza i scenarzystę Jamesa Vanderbilta, oparta została na książce „Nazista i psychiatra” Jacka El-Hai. To opowieść o procesie, jaki się odbył w tym mieście w 1945 r.

Vanderbilta bardziej niż odtworzenie samego procesu interesuje jednak relacja pomiędzy oskarżonymi – przede wszystkim Hermannem Goeringiem a amerykańskim psychiatrą wojskowym Douglasem Kelleyem, który na potrzeby procesu ma stworzyć portrety psychologiczne zbrodniarzy, a może też poznać ich linię obrony. Potem zresztą – z powodu zarzutów, że jego kontakty z Goeringiem stały się zbyt bliskie, a informacje z przebiegu rozmów wyciekły do prasy – został zastąpiony przez innego specjalistę.

EnergaCAMERIMAGE: Dariusz Wolski kameralnie

To nietypowy film w dorobku Dariusza Wolskiego, który potrafi fantastycznie filmować wielkie sceny – choćby jak w „Napoleonie” Scotta, ale nie zmierzył się do tej pory z obrazem aż tak kameralnym.