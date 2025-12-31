Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zarząd filmowców o zawiadomieniu do prokuratury, gdy odwołano dyrektora Stutthof

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski skomentował ministerialne zawiadomienie do prokuratury dotyczące poprzedniego zarządu. Ministerialną konferencję zwołano w trybie pilnym, godzinę wcześniej, gdy odwołano dyrektora Stutthof.

Publikacja: 31.12.2025 10:09

rezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP) Grzegorz Łoszewski

rezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP) Grzegorz Łoszewski

Foto: PAP/Albert Zawada

Jacek Cieślak

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski odniósł się do komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zawiadomienia do prokuratury wskazującego, że w latach 2020-2024 kierownictwo Stowarzyszenia Filmowców Polskich miało narazić je na szkodę w wysokości ponad 13,3 mln zł.

Grzegorz Łoszewski skomentował ministerialne zawiadomienie do prokuratury dotyczące poprzedniego zarządu

„Zawiadomienie do prokuratury dotyczące byłych władz Stowarzyszenia Filmowców Polskich złożone przez Ministerstwo Kultury 29 grudnia 2025 r. przyjmujemy ze spokojem. Powiela ono bowiem tezy, które już wcześniej samodzielnie postawił obecny Zarząd Stowarzyszenia, w związku z czym samodzielnie złożył w połowie 2024 r. zawiadomienie do prokuratury i które stały się początkiem wdrażanych konsekwentnie od tego czasu reform w organizacji” – stwierdził Grzegorz Łoszewski.

Czytaj więcej

- Nie ma miejsca na tego typu marnotrawienie pieniędzy w instytucjach takich jak stowarzyszenie – po
Film
Resort kultury zawiadomił o przestępstwie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich

Grzegorz Łoszewski przypomina, że kwestie zawarte w zawiadomieniu zostały poddane również szczegółowej kontroli samego Ministerstwa, która zakończyła się w marcu 2025 r.:

„W ślad za kontrolą uruchomiony został przez obecny zarząd SFP proces realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych, jakie przestawił resort. Jesteśmy pod tym względem w pełni transparentni i podzielamy w tym zakresie stanowisko Ministerstwa – nam również zależy na tym, by wszystkie ewentualne nieprawidłowości zostały jak najszybciej naprawione, a prawa twórców mogły być należycie chronione”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marta Cienkowska
Polityka
Kontrowersyjna decyzja minister kultury, w środowisku muzealników wrze

Co zrobił poprzedni zarząd stowarzyszenia filmowców?

Grzegorz Łoszewski akcentuje: 

„Chcielibyśmy jednak jednoznacznie podkreślić, że w okresie objętym kontrolą wypłaty należnych tantiem na rzecz twórców oraz producentów zostały im w całości przekazane, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz regulacjami SFP-ZAPA. Wszelkie zarzuty zarówno obecnego Zarządu SFP jak i Ministerstwa Kultury wobec byłego Prezesa SFP i byłej dyrektorki Biura SFP dotyczyły jedynie części wpływów, która zgodnie ze statutem organizacji przeznaczana była przez Biuro Stowarzyszenia na cele socjalne, kulturalne i edukacyjne”.

Czytaj więcej

Tuż przed Wigilią szefowa resortu kultury Marta Cienkowska, polityk partii Polska 2025, zdecydowała
Komentarze
Michał Płociński: Polityczne sterowanie kulturą. To ma być ta liberalna normalność?

Zarząd Główny SFP deklaruje dalszą pełną współpracę z organami ścigania i instytucjami nadzorczymi oraz kontynuowanie działań naprawczych w trosce o transparentność i dobro Stowarzyszenia.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Kultury zwołało konferencję w sprawie filmowców w trybie pilnym, gdy kontrowersje wzbudziła decyzja ministry kultury Marty Cienkowskiej o nagłym odwołaniu Piotra Tarnowskiego, dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie, oprotestowana przez środowisko muzealników.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Film Stowarzyszenie Filmowców Polskich
- Nie ma miejsca na tego typu marnotrawienie pieniędzy w instytucjach takich jak stowarzyszenie – po
Film
Resort kultury zawiadomił o przestępstwie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Brigitte Bardot (1934 - 2025)
Film
Nie żyje Brigitte Bardot, gwiazda filmu i symbol wyzwolenia kobiet
Reżyser James Cameron i jego żona Suzy Amis Cameron na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół”
Film
Kino i pieniądze. „Avatar: Ogień i popiół” hitem grudnia
Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w „Domu dobrym"
Film
Kino 2025: Wielki film Smarzowskiego „Dom dobry" skandalicznie pominięty w Gdyni
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Jan Englert w filmie dokumentalnym „Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć” w reż. Macieja Dance
Film
Jan Englert: Przepisywanie życiorysu
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama