Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski odniósł się do komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zawiadomienia do prokuratury wskazującego, że w latach 2020-2024 kierownictwo Stowarzyszenia Filmowców Polskich miało narazić je na szkodę w wysokości ponad 13,3 mln zł.

Grzegorz Łoszewski skomentował ministerialne zawiadomienie do prokuratury dotyczące poprzedniego zarządu

„Zawiadomienie do prokuratury dotyczące byłych władz Stowarzyszenia Filmowców Polskich złożone przez Ministerstwo Kultury 29 grudnia 2025 r. przyjmujemy ze spokojem. Powiela ono bowiem tezy, które już wcześniej samodzielnie postawił obecny Zarząd Stowarzyszenia, w związku z czym samodzielnie złożył w połowie 2024 r. zawiadomienie do prokuratury i które stały się początkiem wdrażanych konsekwentnie od tego czasu reform w organizacji” – stwierdził Grzegorz Łoszewski.

Grzegorz Łoszewski przypomina, że kwestie zawarte w zawiadomieniu zostały poddane również szczegółowej kontroli samego Ministerstwa, która zakończyła się w marcu 2025 r.:

„W ślad za kontrolą uruchomiony został przez obecny zarząd SFP proces realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych, jakie przestawił resort. Jesteśmy pod tym względem w pełni transparentni i podzielamy w tym zakresie stanowisko Ministerstwa – nam również zależy na tym, by wszystkie ewentualne nieprawidłowości zostały jak najszybciej naprawione, a prawa twórców mogły być należycie chronione”.