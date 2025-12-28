Brigitte Bardot, gwiazda, która zapoczątkowała rewolucję obyczajową rolą w filmie Rogera Vadima „I Bóg stworzył kobietę”, zmarła w wieku 91 lat. Wiadomość o jej śmierci podała w niedzielę jej fundacja zajmująca się zwierzętami. Aktorka wystąpiła w 56 filmach. Na filmową emeryturę przeszła w 1973 roku, by poświęcić się walce o prawa zwierząt.

Reklama Reklama

Na wieść o śmierci artystki, hołd w mediach społecznościowych złożył jej prezydent Francji Emmanuel Macron. "Opłakujemy legendę stulecia" - napisał.

Początki kariery Brigitte Bardot

Miała być tancerką: rozpoczęła naukę tańca w szkole baletowej, potem została przyjęta do Konserwatorium Paryskiego i przez trzy lata uczęszczała do klasy baletowej znanego rosyjskiego choreografa Borisa Kniaziewa. W 1949 zapozowała dla magazynu „Jardin des Modes”, potem pracowała dla francuskiego „Elle”. Podczas sesji została zauważona przez reżysera Rogera Vadima i tak rozpoczęła się jej filmowa kariera.

Zadebiutowała jako aktorka filmowa rolą w komedii „Wioska w Normandii” w 1952 roku. W latach 1952–1956 pojawiła się w 17 filmach. Media zauważyły ją na Festiwalu Filmowym w Cannes w kwietniu 1953. W pierwszej połowie lat 50. grała głównie w komediach romantycznych.