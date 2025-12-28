Aktualizacja: 28.12.2025 12:39 Publikacja: 28.12.2025 11:22
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot, gwiazda, która zapoczątkowała rewolucję obyczajową rolą w filmie Rogera Vadima „I Bóg stworzył kobietę”, zmarła w wieku 91 lat. Wiadomość o jej śmierci podała w niedzielę jej fundacja zajmująca się zwierzętami. Aktorka wystąpiła w 56 filmach. Na filmową emeryturę przeszła w 1973 roku, by poświęcić się walce o prawa zwierząt.
Na wieść o śmierci artystki, hołd w mediach społecznościowych złożył jej prezydent Francji Emmanuel Macron. "Opłakujemy legendę stulecia" - napisał.
Miała być tancerką: rozpoczęła naukę tańca w szkole baletowej, potem została przyjęta do Konserwatorium Paryskiego i przez trzy lata uczęszczała do klasy baletowej znanego rosyjskiego choreografa Borisa Kniaziewa. W 1949 zapozowała dla magazynu „Jardin des Modes”, potem pracowała dla francuskiego „Elle”. Podczas sesji została zauważona przez reżysera Rogera Vadima i tak rozpoczęła się jej filmowa kariera.
Zadebiutowała jako aktorka filmowa rolą w komedii „Wioska w Normandii” w 1952 roku. W latach 1952–1956 pojawiła się w 17 filmach. Media zauważyły ją na Festiwalu Filmowym w Cannes w kwietniu 1953. W pierwszej połowie lat 50. grała głównie w komediach romantycznych.
Przełomem w jej karierze była rola niezbyt moralnej nastolatki, prowokującej społeczność niewielkiego miasteczka, w filmie Rogera Vadima „I Bóg stworzył kobietę” z 1956 roku. Film odniósł światowy sukces, do czego przyczyniła się uroda i seksapil artystki. Charles de Gaulle powiedział, że Brigitte Bardot była „równie ważnym francuskim artykułem eksportowym, co samochody Renault”.
Grała w filmach u boku aktorów, takich jak Alain Delon, Jean Gabin, Sean Connery, Jean Marais, Lino Ventura, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Jeanne Moreau czy Jane Birkin.
Równolegle z karierą aktorską, w latach 60. i 70. brała udział w muzycznych spektaklach i nagrywała piosenki, współpracując z piosenkarzami, takimi jak Serge Gainsbourg, Bob Zagury i Sacha Distel.
W 1973 roku, na dzień przed swoimi 40. urodzinami, oznajmiła, że rezygnuje z aktorstwa.
Po wycofaniu się z filmu w 1974 postanowiła wykorzystać swoją sławę do promowania praw zwierząt. W 1986 założyła „The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals” i została wegetarianką. Zebrała trzy miliony franków francuskich na finansowanie fundacji dzięki licytacji, wystawiając na sprzedaż wiele przedmiotów osobistych.
W 2003 wywołała skandal treścią książki „Un cri dans le silence” (Krzyk w ciszy), w której krytykowała społeczność gejowską, feministki dążące do równouprawnienia płci, nielegalnych imigrantów, bezrobotnych, mieszane rasowo związki i pary decydujące się na zapłodnienie metodą in vitro, a także poprawność polityczną i proces islamizacji Francji oraz krajową służbę zdrowia i system edukacji. W 2004 została ukarana grzywną w wysokości 5 tys. euro za „podżeganie do nienawiści rasowej” poprzez antyislamskie wypowiedzi zawarte w książce. Po ogłoszeniu wyroku stwierdziła, iż nie ma uprzedzeń rasowych, i przeprosiła w sądzie, mówiąc: "Nigdy świadomie nie chciałam nikogo skrzywdzić. Nie leży to w moim charakterze".
Brigitte Bardot była pierwszą kobietą niehistoryczną, której twarz posłużyła jako wzór dla podobizn Marianny, symbolu Republiki Francuskiej.
Była bohaterką dzieł Andy’ego Warhola, inspiracją dla młodych muzyków: Johna Lennona i Paula McCartneya. Bob Dylan powiedział, że pierwsza piosenka, którą napisał, poświęcona była Bardot. Przyczyniła się do promocji miasta Saint-Tropez i miejscowości Armação dos Búzios, gdzie stoi jej posąg.
