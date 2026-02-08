Aktualizacja: 08.02.2026 09:00 Publikacja: 08.02.2026 09:00
Starcia demonstrantów z policją podczas protestu przeciwko Zimowym Igrzyskom Olimpijskim Milano Cortina 2026 w Mediolanie
Foto: PAP/EPA/Davide Canella
Do konfrontacji doszło na zakończenie pokojowego marszu tysięcy ludzi protestujących przeciwko negatywnemu wpływowi Igrzysk na środowisko i obecności agentów USA we Włoszech.
Wcześniej grupa zamaskowanych protestujących odpaliła granaty dymne i petardy na moście górującym nad placem budowy, oddalonym o około 800 metrów (pół mili) od wioski olimpijskiej, w której przebywa około 1500 sportowców.
Starcia demonstrantów z policją podczas protestu przeciwko Zimowym Igrzyskom Olimpijskim Milano Cortina 2026 w Mediolanie
Foto: PAP/EPA/Davide Canella
Policyjne furgonetki za tymczasowym metalowym ogrodzeniem zabezpieczały drogę do wioski sportowej, ale protestujący zboczyli z trasy, kontynuując marsz w kierunku stadionu Santagiulia. Cała trasa była strzeżona przez liczne siły policyjne.
Marsz, zorganizowany przez związki zawodowe i organizacje walczące o prawa mieszkańców, miał na celu zwrócenie uwagi na to, co aktywiści nazywają „niezrównoważonym modelem miasta”, charakteryzującym się rosnącymi czynszami i pogłębiającymi się nierównościami socjalnymi. Podczas manifestacji na ulicy rozciągnięty był baner z napisem „Odzyskajmy miasta, uwolnijmy góry”.
Czytaj więcej
Oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. W Cortinie d’Amp...
Podczas większej, pokojowej demonstracji, która według policji liczyła 10 tys. osób, ludzie nieśli tekturowe wycinanki przedstawiające drzewa wycięte pod budowę nowego toru bobslejowego w Cortinie. Grupa tancerzy występowała przy dźwiękach bębnów. Z ciężarówki prowadzącej marsz rozbrzmiewała muzyka, w tym pełna wulgarnych słów pieśń skierowana przeciwko ICE.
Protestujący zarzucali organizatorom Igrzysk, że ominęli przepisy, które zwykle są wymagane w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, a jako powód podano pilne potrzeby organizacji Igrzysk. Protestujący mówili też o obawach, że prywatny podmiot organizujący Igrzyska ostatecznie przerzuci dług na włoskich podatników.
Czytaj więcej
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi Mediolan–Cortina 2026 chcemy przemówić do świ...
Demonstracja zbiegła się z wizytą w Mediolanie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który jako szef amerykańskiej delegacji wziął udział w piątkowej ceremonii otwarcia. Protest skierowany był również przeciwko obecności agentów amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej, która miała zapewnić bezpieczeństwo delegacji USA.
Do podobnej demonstracji doszło również tydzień temu, gdy setki osób protestowały przeciwko rozmieszczeniu agentów ICE. Również w sobotę demonstrujący sprzeciwiali się obecności agentów ICE mimo oficjalnych zapewnień, że niewielka liczba agentów będzie obecna tylko na terytorium dyplomatycznym USA.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W najnowszym odcinku programu „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gości Piotra Skwiecińskiego, byłego ambas...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 5 na 6 lutego Ukraińcy mieli za...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w rozmowie z francusk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 lutego Rosjanie atakowal...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 2 na 3 lutego Rosja przeprowadz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas