Od redakcji: W piątek ruszają XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan–Cortina. Z tej okazji Antonio Tajani, wicepremier i szef MSZ Republiki Włoskiej oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego napisał tekst dla czołowych europejskich mediów, w którym wyjaśnia, dlaczego Włochy postanowiły zorganizować tę najważniejszą sportową imprezę pod hasłem „Igrzysk Pokoju. „Rzeczpospolita” publikuje jego tekst jako jedyne polskie medium.

Dzisiaj rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie Mediolan–Cortina 2026. To międzynarodowe wydarzenie ściągnie do Włoch 3500 sportowców z ponad 90 krajów, którzy będą rywalizować w 304 konkurencjach przed globalną widownią, liczącą w przybliżeniu 3 mld widzów. A dziś, we Włoszech, na ceremonii otwarcia wśród publiczności znajdzie się 50 szefów państw i rządów z całego świata.

Ruszają Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie Mediolan–Cortina 2026

Oczywiście Mediolan–Cortina 2026 to nie tylko sport: to przede wszystkim rozwój, innowacje, wizja przyszłości. Poza samym zyskiem szacowanym na 5,3 mld euro igrzyska to cała infrastruktura, z której można potem korzystać, to rozwój regionu. A zarazem to potężne narzędzie soft power, które trwale wzmocni międzynarodową pozycję Włoch.

Po raz pierwszy w historii igrzyska stają się „rozproszone”: dwa symboliczne miasta, Mediolan i Cortina, oraz cały system regionów – Lombardia, Wenecja Euganejska i Trydent-Górna Adyga – łączy zrównoważona i inkluzywna wizja. I jest to pierwszy sygnał „polityczny”.