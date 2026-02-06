Aktualizacja: 06.02.2026 18:25 Publikacja: 06.02.2026 18:08
Od redakcji: W piątek ruszają XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan–Cortina. Z tej okazji Antonio Tajani, wicepremier i szef MSZ Republiki Włoskiej oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego napisał tekst dla czołowych europejskich mediów, w którym wyjaśnia, dlaczego Włochy postanowiły zorganizować tę najważniejszą sportową imprezę pod hasłem „Igrzysk Pokoju. „Rzeczpospolita” publikuje jego tekst jako jedyne polskie medium.
Dzisiaj rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie Mediolan–Cortina 2026. To międzynarodowe wydarzenie ściągnie do Włoch 3500 sportowców z ponad 90 krajów, którzy będą rywalizować w 304 konkurencjach przed globalną widownią, liczącą w przybliżeniu 3 mld widzów. A dziś, we Włoszech, na ceremonii otwarcia wśród publiczności znajdzie się 50 szefów państw i rządów z całego świata.
Oczywiście Mediolan–Cortina 2026 to nie tylko sport: to przede wszystkim rozwój, innowacje, wizja przyszłości. Poza samym zyskiem szacowanym na 5,3 mld euro igrzyska to cała infrastruktura, z której można potem korzystać, to rozwój regionu. A zarazem to potężne narzędzie soft power, które trwale wzmocni międzynarodową pozycję Włoch.
Po raz pierwszy w historii igrzyska stają się „rozproszone”: dwa symboliczne miasta, Mediolan i Cortina, oraz cały system regionów – Lombardia, Wenecja Euganejska i Trydent-Górna Adyga – łączy zrównoważona i inkluzywna wizja. I jest to pierwszy sygnał „polityczny”.
Wpływ zimowych igrzysk wykracza poza wymiar sportowy, przekłada się na infrastrukturę, rozwój terytorialny, łańcuchy produkcyjne i międzynarodową pozycję naszego kraju.
System organizacyjny igrzysk zakłada wsparcie ok. 18 tys. wolontariuszy oraz specjalnej dyplomatycznej grupy zadaniowej, młodych urzędników, instytucji i społeczności lokalnych. Rozmach ten potwierdza zdolność Włoch do skutecznego organizowania wydarzeń o zasięgu globalnym, o czym można się było przekonać podczas niedawnych obchodów roku jubileuszowego.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych wypracowaliśmy zintegrowaną strategię w związku z planowanymi igrzyskami. Siłami Biura Dyplomacji Sportowej dwa lata temu wprowadziliśmy ją w życie i rozwijaliśmy podczas międzynarodowej trasy promocyjnej w Europie, Ameryce Północnej i Azji, przy wsparciu sportowców, mediów i biznesu.
Cel był dwojaki: chodziło o promowanie zaangażowanych terytoriów i społeczności oraz wzmocnienie wizerunku Włoch jako kraju innowacyjnego, zrównoważonego i gościnnego. Igrzyska były bohaterem wielu inicjatyw: podczas Expo Osaka 2025, na zagranicznych forach biznesowych oraz w Dniu Włoskiego Sportu na świecie.
Dlatego Włochy postanowiły z pełnym przekonaniem zainwestować w dyplomację sportową, czyniąc ją strukturalnym elementem swoich działań międzynarodowych. Wszak igrzyska olimpijskie reprezentują wartości takie jak uczciwa i pokojowa rywalizacja między młodymi ludźmi z całego świata. Od zawsze są uniwersalnym symbolem pokoju, szacunku i wspólnoty. W międzynarodowym kontekście naznaczonym konfliktami sport pozostaje wiarygodną przestrzenią dialogu. Igrzyska olimpijskie narodziły się, by szerzyć pokój.
Włochy wyszły z inicjatywą na rzecz przyjęcia rezolucji ONZ w sprawie rozejmu olimpijskiego, popieranego przez Ojca Świętego i prezydenta Republiki Włoch: to wyraźny apel, by rywalizacja sportowa wyparła zbrojną walkę.
W ciągu ostatniego roku w wyniku przemocy z użyciem broni zginęło ponad 233 tys. osób, a liczba uchodźców osiągnęła ponad 123 mln. Włochy nadal odgrywają wiodącą rolę na arenie dyplomatycznej i humanitarnej, angażując się na rzecz pokoju w Ukrainie i w Strefie Gazy, nie zapominając o mniej nagłośnionych konfliktach, takich jak ten w Sudanie, gdzie miliony ludzi zostały zmuszone do ucieczki. Dzięki inicjatywom humanitarnym, takim jak Food for Gaza i Italy for Sudan, nasz kraj znajduje się w czołówce działań na rzecz ochrony ludności cywilnej, w szczególności dzieci, które najbardziej ucierpiały w wyniku wojny.
Dlatego Milano–Cortina 2026 stanowi szczególną okazję do potwierdzenia tego, kim jesteśmy i w co wierzymy. Tymi igrzyskami chcemy przemówić do świata, pokazać Włochy jako budowniczego pokoju, wzrostu gospodarczego i współpracy międzynarodowej. Nasze „Igrzyska Pokoju” to zobowiązanie, które jest współdziałaniem wszystkich.
Antonio Tajani
Wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Republiki Włoskiej, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
