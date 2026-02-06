Aktualizacja: 06.02.2026 12:08 Publikacja: 06.02.2026 04:30
Mateusz Sochowicz podczas oficjalnego treningu olimpijskiego
Foto: PAP/EPA
Do czasów Adama Małysza, Justyny Kowalczyk i pokolenia Kamila Stocha zima to był dla nas czas olimpijskiego letargu, z którego zbudziliśmy się tak naprawdę tylko raz, dzięki Wojciechowi Fortunie w roku 1972. Potem przez długie 30 lat znów było tak smutno, że po igrzyskach 1976 w Innsbrucku pewien polityczny komisarz sugerował nawet w TVP obywatelską reedukację sportowców w warunkach prawdziwej zimy, znacznie surowszej niż w Zakopanem czy Szczyrku.
Dopiero wraz z nowym tysiącleciem nadlecieli Małysz i Stoch, przybiegła Kowalczyk. To wtedy sportowa Polska w zimowe weekendy zasiadała do śniadaniowej jajecznicy z Justyną i obiadowego rosołu z Adamem. Szczytem polskiej potęgi były igrzyska w Soczi w roku 2014 z czterema złotymi medalami (swój dołożył też łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka). Dwa lata później z igrzysk letnich w Rio Polacy przywieźli tylko dwa złote medale, co dla kibiców z dłuższą pamięcią było jak przewrót kopernikański. Dziś wszystko wróciło do przedmałyszowej normy i dlatego olimpijskiej gorączki nie ma.
Z globalnego punktu widzenia olimpijska zima zawsze była w cieniu lata i to się nie zmienia. Także przed rozpoczynającymi się w piątek igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo raporty dotyczące sponsorów, reklamodawców i przewidywalnej telewizyjnej widowni są nieporównywalne z Paryżem 2024.
Czytaj więcej
Rosyjskiej flagi na rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i...
To zrozumiałe z czysto sportowego punktu widzenia, ale pojawiają się sugestie, że spadek zainteresowania przeciętnego kibica ma też inne przyczyny: wojna w Ukrainie, strach przed Putinem, Trumpem, ich kolejnymi pomysłami, coraz wyraźniej odczuwalne poczucie, że świat jest na zakręcie, a igrzyska to jedynie dwutygodniowy środek znieczulający.
Na te smutne myśli pamięć nie przynosi pocieszenia: w czasie letnich igrzysk w Pekinie (2008) Putin najechał Gruzję, tuż po swoich w Soczi (2014) zaanektował Krym, po zimowych w Pekinie (2022) rozpoczął atak na Ukrainę. Sportowo Rosja płaci za to i za dopingowy skandal w Soczi wysoką cenę, w tych igrzyskach kolejny raz jej reprezentacji nie będzie, wystąpi tylko kilkunastu sportowców. Politycznie, od kiedy w USA rządzi Trump, Putin tylko zyskuje i aż strach myśleć, czy dzień po tym, jak w Mediolanie zgaśnie olimpijski znicz, obaj panowie nie ogłoszą na przykład, że dogadali się na trupie zamarzniętej Ukrainy.
Jak smutno by nam jednak nie było, igrzyska to jednak igrzyska i dzięki możliwościom dzisiejszej telewizji otrzymamy z dostawą do domu estetycznie zachwycający spektakl, który znakomicie uzupełnia sportowe emocje lub rekompensuje ich brak (co może spotkać właśnie nas, ale obym nie miał racji).
Czytaj więcej
Trzeba mnie było przez pół roku namawiać, zanim zdecydowałam się na ten krok – mówi „Rzeczpospoli...
Równo 70 lat temu były już zimowe igrzyska w Cortinie d’Ampezzo i podczas ich otwarcia włoski łyżwiarz szybki Guido Caroli niosący znicz potknął się o telewizyjny kabel i upadł. Był potem bardzo dumny, że ogień nie zgasł, ale ówczesny szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Amerykanin Avery Brundage miał powiedzieć: „Do diabła z telewizją, przez tyle lat dawaliśmy sobie radę bez niej i tak zostanie”. Przez najbliższe dwa tygodnie kolejny raz będziemy mogli się przekonać, jak bardzo się mylił.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose odezwał się do Polaków językiem Repnina. Ale i Włodzimierz Czarzasty nie...
Trwająca od czterech lat wojna z Ukrainą wykańcza gospodarkę Rosji. Nowy nuklearny wyścig zbrojeń z USA, możliwy...
W obecnej sytuacji geopolitycznej zmiana Rady Bezpieczeństwa Narodowego w organ wewnętrznej wojny politycznej je...
Próba wykorzystania Rady Bezpieczeństwa Narodowego do ataku na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego już na p...
Bez względu na to, czy prawdą jest, że administracja USA Donalda Trumpa stara się zmienić rząd w Polsce, czy też...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas