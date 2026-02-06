Wyprzedaż długu wydaje się kiepska jako broń geopolityczna

Pamiętajmy, że amerykańskie obligacje rządowe (podobnie jak dług rządowy innych państw o wysokich ratingach) są kupowane przez wielkie instytucje finansowe nie tyle po to, by zarabiać na odsetkach, ale po to, by te papiery stanowiły wymagane przez regulatorów zabezpieczenie pozwalające na prowadzenie bardzo lukratywnych transakcji spekulacyjnych. Ewentualna skoordynowana wyprzedaż amerykańskich obligacji prowadziłaby do wzrostu ich rentowności oraz spadku ich cen. Banki i fundusze musiałyby więc uzupełniać depozyty ubezpieczające, co mogłoby prowadzić do paniki na rynkach. Taki scenariusz byłby więc samobójczy dla europejskiego sektora finansowego i mógłby się szybko przekształcić w kryzys strefy euro. Wszak ponoszące straty banki ograniczałyby akcję kredytową, a niektóre z nich mogłyby wymagać ratunku finansowego. Znów zaczęłoby się w Europie polowanie na słabe ogniwa...

Ewentualna masowa wyprzedaż amerykańskich obligacji prowadziłaby też do szybkiego umocnienia euro. Uderzyłoby to w eksporterów z eurolandu, jak i w te gospodarki unii walutowej, które są mocno nastawione na eksport. Poszkodowane byłyby więc m.in. Niemcy, które i tak już mocno odczuwają osłabienie popytu w Chinach na swoje produkty. Gwałtowne umocnienie euro byłoby dodatkowym ciosem w ich konkurencyjność.

Wrogowie są rozsądni

Warto zauważyć, że na przeprowadzenie wielkiej wyprzedaży amerykańskich obligacji jak dotąd nie zdecydowały się Chiny, czyli główny geopolityczny rywal USA. A przecież spory Pekinu z Waszyngtonem były w ostatnich latach dużo ostrzejsze, niż między USA a Unią Europejską. Oba supermocarstwa wymieniały ciosy w postaci absurdalnie wysokich podwyżek ceł, restrykcji eksportowych i technologicznych. Eksperci zastanawiają się, czy w perspektywie kilku lat amerykańsko-chińska konfrontacja przerodzi się w otwartą wojnę o Tajwan. Mimo to, Chińczycy nie zdecydowali się uderzyć w USA za pomocą masowego wyprzedawania ich obligacji. Owszem, wyprzedają je od lat, ale robią to stopniowo i mogą to uzasadnić dostosowaniem swoich portfeli do sytuacji na rynkach. Na szybką i masową wyprzedaż jednak się nie zdecydowali, bo zdają sobie sprawę, że mogłaby ona przynieść złe skutki także dla ich systemu finansowego.

Znaczącą wyprzedaż aktywów rezerwowych denominowanych w dolarze przeprowadziła Rosja. Robiła to jednak stopniowo, od 2018 r. Przedtem posiadała amerykańskie obligacje rządowe warte około 100 mld USD. Obecnie są to aktywa szacowane na kilkadziesiąt milionów dolarów. W miejsce amerykańskich obligacji, Rosja kupowała m.in. złoto. Ów proces stopniowej dedolaryzacji wpływał jednak w dosyć małym stopniu na rynek. Większa część tej wyprzedaży przypadła bowiem na okres, w którym stopy procentowe w USA oraz rentowności obligacji były bardzo niskie.

Choć spór transatlantycki jest poważny i do jego przyczyn zalicza się nie tylko amerykańskie zainteresowanie przejęciem Grenlandii, to sporą przesadą jest porównywanie go ze strategiczną konfrontacją między USA a Chinami oraz Rosją. O ile w wypowiedziach niektórych polityków i komentatorów można było wyczuć histerię, to nie zaobserwowano nawet najmniejszych śladów amerykańskich przygotowań do inwazji na Grenlandię. Co więcej, Pentagon zatwierdzał w czasie tego kryzysu kontrakty na sprzedaż nowoczesnej broni dla Danii. Konflikt szybko złagodzono w wyniku negocjacji. Trudno więc się spodziewać, by Europa była gotowa na samobójczy atak, jakim byłaby wyprzedaż amerykańskich obligacji.