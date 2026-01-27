Rzeczpospolita
Ekonomia
Eldorado w internecie. Hazard online na pomoc rosyjskiej wojnie

Gwałtowny spadek dochodów z ropy i gazu oraz nowe sankcje wysuszają główne źródła finansowania rozpętanej przez Kreml wojny. Dlatego reżim chce zalegalizować internetowe kasyna. To prawdziwe eldorado rosyjskiej szarej strefy. Wielkość depozytów w nielegalnych kasynach online w Rosji szacuje się na 2 mld dolarów. Miesięcznie.

Publikacja: 27.01.2026 11:55

Kreml szuka pieniędzy na wojnę z Ukrainą

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki finansowe wpływają na próbę legalizacji kasyn online w Rosji?
  • Dlaczego rosyjski rząd chce zablokować nielegalne strony kasyn online?
  • Jakie są finansowe cele Rosji związane z nowymi podatkami i reformami podatkowymi?
  • W jaki sposób legalizacja kasyn online ma wpłynąć na deficyt budżetowy Rosji?

Wicepremier i minister finansów Rosji Anton Siłuanow zaproponował rosyjskiemu dyktatorowi legalizację kasyn online. Przedstawił ten pomysł w przesłanym do Putina liście, poinformowały „Kommersanta” dwa źródła.

Siłuanow proponuje zniesienie zakazu dla kasyn internetowych, utworzenie centrum rozliczeń zakładów na wzór bukmacherów oraz nałożenie na takie organizacje podatku w wysokości co najmniej 30 proc. dochodów.

Nielegalne kasyna w Rosji kontrolują mafie

Podatek byłby płacony co miesiąc i administrowany przez Jednolity Regulator Hazardu (URAG). Według ministra finansów dałoby to około 100 mld rubli (4,62 mld zł) rocznie dodatkowo do budżetu federalnego. Pieniądze te, o czym już ani słowa nie ma w przygotowanym projekcie, trafiałyby niemal w całości do resortu obrony.

Aby mieć monopol na internetowy hazard kremlowscy urzędnicy zablokują witryny nielegalnych kasyn online, na które dziś często przymykają oko i uniemożliwią przekazy pieniężne na te strony. A są to kopalnie złota, dotąd kontrolowane przez mafie rosyjskie. Według Jurija Krasowskiego, prezesa bukmachera „Liga Stawok”, wielkość depozytów w nielegalnych kasynach online w Rosji szacuje się obecnie na 2 mld dolarów. Miesięcznie. – Oznacza to stratę 2,25 proc. celowych potrąceń z depozytów. To 600 mln dolarów rocznie, czyli około 50 miliardów rubli, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój sportu narodowego, młodzieżowego i masowego w Rosji – zauważył Krasowski.

– Wdrożenie inicjatywy legalizacji kasyn online musi uwzględniać i minimalizować związane z tym ryzyko społeczne, w szczególności rozwój uzależnienia od hazardu – twierdzi Wasilij Rija, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ochrony Praw Hazardzistów i Loterii. – Legalizacja kasyn online to jedno z narzędzi walki z nielegalnym rynkiem, ale nie jedyne. Praktyka legalizacji w wielu krajach, w różnych formach, pokazuje, że bez odpowiedniego nadzoru ze strony rządu efekt może być odwrotny do zamierzonego – dodaje ekspert.

Kasyna online zmniejszą deficyt budżetowy Rosji

Nie o ochronę Rosjan przed hazardem chodzi Putinowi i jego dworzanom. Jak zauważa „Kommersant” propozycja Siłuanowa pojawia się w kontekście rosnących kosztów wojny w Ukrainie i ogólnego wzrostu obciążeń podatkowych. Zgodnie z ustawą budżetową, rosyjski skarb państwa musi zebrać w tym roku dodatkowe 3,2 bln rubli (150 mld zł) z podatków, aby zwiększyć dochody do planowanych 40,28 bln rubli (1,86 bln zł).

I to się na razie nie spina. Podniesiony do 22 proc. VAT jest wprawdzie najwyższy w Rosji od 34 lat, ale nie zasypie dziury budżetowej (dochody na ten rok to 1,2 bln rubli). Od 1 września w Rosji wchodzi też w życie nowy podatek, „opłata technologiczna”, na sprzęt i elektronikę, z której rząd spodziewa się wygenerować 200 mld rubli dodatkowych dochodów w ciągu trzech lat. Do tego dochodzi radykalna reforma podatkowa dla małych firm, która obniża roczny próg przychodów dla działalności w ramach uproszczonego systemu podatkowego – czyli bez płacenia VAT – do 20 milionów rubli, ma przynieść budżetowi kolejne 200 mld rubli. Ale to wciąż za mało, bo koszty rozpętanej wojny pożerają już połowę rosyjskiego budżetu.

Ministerstwo finansów Rosji szacuje, że ostatnia podwyżka podatków powinna zmniejszyć deficyt budżetowy, który w 2025 r. był pięciokrotnie wyższy niż pierwotnie planowano i wyniesie 5,7 bln rubli. W tym roku deficyt w budżecie państwa ma się zmniejszyć do 3,8 biliona rubli, czyli 1,6 proc. PKB. To jednak, podobnie jak w minionym roku, może okazać się liczbą wyłącznie zapisaną na papierze.

Źródło: rp.pl

