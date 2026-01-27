Aby mieć monopol na internetowy hazard kremlowscy urzędnicy zablokują witryny nielegalnych kasyn online, na które dziś często przymykają oko i uniemożliwią przekazy pieniężne na te strony. A są to kopalnie złota, dotąd kontrolowane przez mafie rosyjskie. Według Jurija Krasowskiego, prezesa bukmachera „Liga Stawok”, wielkość depozytów w nielegalnych kasynach online w Rosji szacuje się obecnie na 2 mld dolarów. Miesięcznie. – Oznacza to stratę 2,25 proc. celowych potrąceń z depozytów. To 600 mln dolarów rocznie, czyli około 50 miliardów rubli, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój sportu narodowego, młodzieżowego i masowego w Rosji – zauważył Krasowski.

– Wdrożenie inicjatywy legalizacji kasyn online musi uwzględniać i minimalizować związane z tym ryzyko społeczne, w szczególności rozwój uzależnienia od hazardu – twierdzi Wasilij Rija, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ochrony Praw Hazardzistów i Loterii. – Legalizacja kasyn online to jedno z narzędzi walki z nielegalnym rynkiem, ale nie jedyne. Praktyka legalizacji w wielu krajach, w różnych formach, pokazuje, że bez odpowiedniego nadzoru ze strony rządu efekt może być odwrotny do zamierzonego – dodaje ekspert.

Kasyna online zmniejszą deficyt budżetowy Rosji

Nie o ochronę Rosjan przed hazardem chodzi Putinowi i jego dworzanom. Jak zauważa „Kommersant” propozycja Siłuanowa pojawia się w kontekście rosnących kosztów wojny w Ukrainie i ogólnego wzrostu obciążeń podatkowych. Zgodnie z ustawą budżetową, rosyjski skarb państwa musi zebrać w tym roku dodatkowe 3,2 bln rubli (150 mld zł) z podatków, aby zwiększyć dochody do planowanych 40,28 bln rubli (1,86 bln zł).

I to się na razie nie spina. Podniesiony do 22 proc. VAT jest wprawdzie najwyższy w Rosji od 34 lat, ale nie zasypie dziury budżetowej (dochody na ten rok to 1,2 bln rubli). Od 1 września w Rosji wchodzi też w życie nowy podatek, „opłata technologiczna”, na sprzęt i elektronikę, z której rząd spodziewa się wygenerować 200 mld rubli dodatkowych dochodów w ciągu trzech lat. Do tego dochodzi radykalna reforma podatkowa dla małych firm, która obniża roczny próg przychodów dla działalności w ramach uproszczonego systemu podatkowego – czyli bez płacenia VAT – do 20 milionów rubli, ma przynieść budżetowi kolejne 200 mld rubli. Ale to wciąż za mało, bo koszty rozpętanej wojny pożerają już połowę rosyjskiego budżetu.