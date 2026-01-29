Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniły się do rekordowego wzrostu cen metali szlachetnych?

Jakie zmiany zaszły w popycie na złoto w kontekście zakupów przez banki centralne i inwestorów?

Jakie makroekonomiczne trendy wpływają na aktualne wzrosty cen metali szlachetnych?

Cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 5500 dol. za uncję. W nocy ze środy na czwartek sięgnęła ona rekordowych 5595,47 dol. Zyskiwało też srebro, a jego cena również ustanowiła nowy rekord. Sięgnęła 120,445 dol. za uncję. Od początku roku złoto zyskało już 28 proc., srebro 65 proc., platyna 34 proc., a pallad 29 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy srebro poszło natomiast w górę o 283 proc., platyna o 189 proc., pallad o 115 proc., a złoto o 101 proc.

Dlaczego metale szlachetne drożeją?

Wzrost cen złota i srebra jest tłumaczony przez analityków głównie osłabieniem dolara oraz wzrostem napięć geopolitycznych. Kruszce są tradycyjnie traktowane przez inwestorów jako aktywa z „bezpiecznej przystani”. Na rynku daje też o sobie znać silny popyt generowany przez banki centralne (w tym przez Narodowy Bank Polski, który niedawno ogłosił, że chce zwiększyć swoje rezerwy złota z 550 ton do 700 ton). Duży popyt na złoto był widoczny już w zeszłym roku, a szczególnie w jego końcówce.

„Czwarty kwartał zakończył rekordowy rok. Ogromne napływy do ETF-ów, wyjątkowy popyt na sztabki i monety oraz solidne zakupy banków centralnych połączyły się, tworząc najsilniejszy w historii czwarty kwartał pod względem popytu na złoto. Popyt inwestycyjny rozbłysnął w 2025 r. ETF-y zabezpieczone złotem dodały 801 ton – to drugi największy roczny wzrost w historii – podczas gdy zakupy sztabek i monet wzrosły do najwyższego poziomu od 12 lat, osiągając 1374 tony. Zakupy banków centralnych zwolniły, ale pozostały historycznie wysokie. W ciągu roku do globalnych oficjalnych rezerw dodano 863 tony złota. Rekordowe ceny osłabiły konsumpcję złotej biżuterii. Popyt w tonach spadł o 18 proc., ale wartość wzrosła o 18 proc. do rekordowych 172 mld dol., dzięki wyższym wydatkom konsumentów. Całkowita roczna podaż złota osiągnęła nowy rekordowy poziom 5002 ton. Skromne wzrosty zarówno w produkcji górniczej, jak i w recyklingu przyczyniły się do 1-procentowego wzrostu” – wskazują analitycy Światowej Rady Złota (WGC).