Aktualizacja: 26.01.2026 10:01 Publikacja: 26.01.2026 09:25
Złoto drożeje w zawrotnym tempie. Analitycy mówią wprost: to dopiero początek
Foto: Chalinee Thirasupa/Bloomberg
Cena złota doszła w poniedziałek rano do rekordowego poziomu 5102 dol. za uncję. Później zeszła w okolice 5085 dol. Była o prawie 18 proc. wyższa niż na początku roku i o 86 proc. wyższa niż 12 miesięcy temu. Nowy rekord cenowy ustanowiło też srebro. O ile w piątek, po raz pierwszy w historii, jego cena przebiła 100 dol. za uncję, to w poniedziałek rano sięgała 109,4565 dol. za uncję.
Czytaj więcej
Metale szlachetne dały bardzo dobrze zarobić inwestorom w ostatnich kilkunastu miesiącach.
Do wzrostu notowań tych kruszców w ostatnich tygodniach mocno przyczyniły się zwiększone napięcia geopolityczne. „Ostatni kolejny etap wzrostów cen złota i srebra nastąpił na fali problemów geoekonomicznych związanych z Grenlandią” – napisali analitycy HSBC.
Cena złota ponownie pobiła rekord wszech czasów - w poniedziałek po raz pierwszy w historii przebiła cenę 5 tys. dolarów za uncję
Foto: PAP
„Oczekujemy, że złoto będzie cieszyć się kolejnym bardzo dobrym rokiem, odzwierciedlając ciągły popyt ze strony banków centralnych oraz inwestorów detalicznych. Naszym celem cenowym na koniec roku jest 5200 dol. za uncję” – uważają analitycy Union Bancaire Privee. Wskazują też, że wzrost cen srebra wynika z utrzymującego się popytu zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.
Czytaj więcej
Cena uncji złota po raz pierwszy w historii przekroczyła 4400 dolarów, a cena srebra zbliżyła się...
- Srebro przebijające barierę 100 dol. za uncję to nie jest zwykła korekta wyceny, ale skutek globalnego wyciskania krótkich pozycji na fizycznym metalu. Dziś srebro staje się dla ery AI tym, czym ropa była dla ery spalinowej - paliwem niezbędnym i nie do zastąpienia. Widzimy to w drastycznym drenażu skarbców LBMA i COMEX, który dodatkowo potęgują restrykcje eksportowe z kierunków wschodnich. Srebro na stałe weszło do koszyka surowców strategicznych, a dzisiejsza cena odzwierciedla prostą prawdę: technologia potrzebuje metalu, którego kopalnie, przy obecnym modelu wydobycia jako produktu ubocznego, nie są w stanie dostarczyć w wymaganych ilościach. To rynkowy przełom, który wyprzedził prognozy o całe lata - twierdzi Jakub Bartoszek, prezes firmy Cashify Gold.
Czytaj więcej
Od napaści Putina na Ukrainę Rosjanie kupili blisko 300 ton złota. To więcej niż mają w skarbcach...
Goldman Sachs zauważa, że baza popytu na złoto znacznie się poszerzyła poza tradycyjne kanały. Od początku 2025 r. zachodnie fundusze ETF zwiększyły swoje zasoby o około 500 ton, a nowe instrumenty wykorzystywane do zabezpieczania ryzyk makropolitycznych - w tym fizyczne zakupy dokonywane przez zamożne rodziny - stały się coraz ważniejszym źródłem popytu. Bank inwestycyjny niedawno podniósł swoją prognozę ceny złota na grudzień 2026 z 4900 do 5400 dol. za uncję, argumentując, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi stały się „trwałe”, co w efekcie podnosi punkt startowy cen złota w tym roku. Zakupy banków centralnych również pozostają bardzo silne. Goldman szacuje, że banki centralne kupują obecnie średnio około 60 ton miesięcznie - znacznie powyżej średniej sprzed 2022 r. wynoszącej 17 ton - a banki centralne rynków wschodzących nadal konsekwentnie zwiększają udział złota w rezerwach. Bank zakłada, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi, w tym obawy o kwestie fiskalne, utrzymają się przez cały 2026 r. - w przeciwieństwie do zabezpieczeń związanych z wyborami, które szybko wygasły po głosowaniu w USA pod koniec 2024 r. „Zakładamy, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi pozostaną stabilne, ponieważ te postrzegane ryzyka (np. zrównoważoność fiskalna) mogą nie zostać w pełni rozwiązane w 2026 r.” – napisali eksperci Goldman Sachs.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rządy będą poprzez regulacje coraz bardziej narzucać firmom działania mające wzmocnić ich odporność – mówi Marie...
Duński fundusz emerytalny AkademikerPension ogłosił plany sprzedaży do końca stycznia wszystkich posiadanych ame...
Polskie rodziny, które zbudowały swój majątek na firmach rodzinnych, stoją dziś w wyjątkowym momencie. Do 2030 r...
Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska zn...
Znaczna część niemieckich rezerw złota jest przechowywana w Stanach Zjednoczonych. Jednak po powrocie Donalda Tr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas