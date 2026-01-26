Rzeczpospolita
Ekonomia
Złoto przebija 5100 dol. za uncję. Historyczny rajd dopiero się zaczyna

Cena złota po raz pierwszy przebiła poziom 5100 dolarów za uncję. Nowy rekord cenowy ustanowiło również srebro.

Publikacja: 26.01.2026 09:25

Złoto drożeje w zawrotnym tempie. Analitycy mówią wprost: to dopiero początek

Foto: Chalinee Thirasupa/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wydarzenia wpłynęły na wzrost cen złota i srebra w ostatnim czasie?
  • Dlaczego analitycy prognozują dalszy wzrost cen złota w nadchodzących latach?
  • Co wpływa na rosnącą rolę srebra w kontekście nowoczesnych technologii?
  • Jak kształtuje się obecna strategia zakupowa banków centralnych w stosunku do złota?

Cena złota doszła w poniedziałek rano do rekordowego poziomu 5102 dol. za uncję. Później zeszła w okolice 5085 dol. Była o prawie 18 proc. wyższa niż na początku roku i o 86 proc. wyższa niż 12 miesięcy temu. Nowy rekord cenowy ustanowiło też srebro. O ile w piątek, po raz pierwszy w historii, jego cena przebiła 100 dol. za uncję, to w poniedziałek rano sięgała 109,4565 dol. za uncję. 

Czytaj więcej

Złoto mocno przyciągało inwestorów w ostatnich miesiącach i ustanawiało rekordy cenowe
Kruszce
Czy w 2026 roku złoto i srebro będą nadal tak mocno błyszczały?

Do wzrostu notowań tych kruszców w ostatnich tygodniach mocno przyczyniły się zwiększone napięcia geopolityczne. „Ostatni kolejny etap wzrostów cen złota i srebra nastąpił na fali problemów geoekonomicznych związanych z Grenlandią” – napisali analitycy HSBC.

Cena złota ponownie pobiła rekord wszech czasów - w poniedziałek po raz pierwszy w historii przebiła cenę 5 tys. dolarów za uncję

Foto: PAP

Co czeka ceny złota i srebra?

„Oczekujemy, że złoto będzie cieszyć się kolejnym bardzo dobrym rokiem, odzwierciedlając ciągły popyt ze strony banków centralnych oraz inwestorów detalicznych. Naszym celem cenowym na koniec roku jest 5200 dol. za uncję” – uważają analitycy Union Bancaire Privee. Wskazują też, że wzrost cen srebra wynika z utrzymującego się popytu zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Czytaj więcej

Złoto i srebro z nowymi rekordami cenowymi
Finanse
Złoto i srebro z nowymi rekordami cenowymi

- Srebro przebijające barierę 100 dol. za uncję to nie jest zwykła korekta wyceny, ale skutek globalnego wyciskania krótkich pozycji na fizycznym metalu. Dziś srebro staje się dla ery AI tym, czym ropa była dla ery spalinowej - paliwem niezbędnym i nie do zastąpienia. Widzimy to w drastycznym drenażu skarbców LBMA i COMEX, który dodatkowo potęgują restrykcje eksportowe z kierunków wschodnich. Srebro na stałe weszło do koszyka surowców strategicznych, a dzisiejsza cena odzwierciedla prostą prawdę: technologia potrzebuje metalu, którego kopalnie, przy obecnym modelu wydobycia jako produktu ubocznego, nie są w stanie dostarczyć w wymaganych ilościach. To rynkowy przełom, który wyprzedził prognozy o całe lata - twierdzi Jakub Bartoszek, prezes firmy Cashify Gold.

Czytaj więcej

Od napaści na Ukrainę Rosjanie kupili blisko 300 ton złota
Finanse
Gorączka złota w Rosji. Obywatele na potęgę skupują kruszec

Goldman Sachs zauważa, że baza popytu na złoto znacznie się poszerzyła poza tradycyjne kanały. Od początku 2025 r. zachodnie fundusze ETF zwiększyły swoje zasoby o około 500 ton, a nowe instrumenty wykorzystywane do zabezpieczania ryzyk makropolitycznych - w tym fizyczne zakupy dokonywane przez zamożne rodziny - stały się coraz ważniejszym źródłem popytu. Bank inwestycyjny niedawno podniósł swoją prognozę ceny złota na grudzień 2026 z 4900 do 5400 dol. za uncję, argumentując, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi stały się „trwałe”, co w efekcie podnosi punkt startowy cen złota w tym roku. Zakupy banków centralnych również pozostają bardzo silne. Goldman szacuje, że banki centralne kupują obecnie średnio około 60 ton miesięcznie - znacznie powyżej średniej sprzed 2022 r. wynoszącej 17 ton - a banki centralne rynków wschodzących nadal konsekwentnie zwiększają udział złota w rezerwach. Bank zakłada, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi, w tym obawy o kwestie fiskalne, utrzymają się przez cały 2026 r. - w przeciwieństwie do zabezpieczeń związanych z wyborami, które szybko wygasły po głosowaniu w USA pod koniec 2024 r. „Zakładamy, że zabezpieczenia przed globalnymi ryzykami makropolitycznymi pozostaną stabilne, ponieważ te postrzegane ryzyka (np. zrównoważoność fiskalna) mogą nie zostać w pełni rozwiązane w 2026 r.” – napisali eksperci Goldman Sachs.

Surowce Metale Szlachetne Złoto Srebro Rynki Kontrola Giełdy zagraniczne
