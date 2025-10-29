Aktualizacja: 29.10.2025 20:02 Publikacja: 29.10.2025 19:29
Od napaści na Ukrainę Rosjanie kupili blisko 300 ton złota
Foto: Akos Stiller/Bloomberg
Od początku 2022 r. Rosjanie zakupili 282 tony fizycznego złota w postaci sztabek, monet i biżuterii, donosi Bloomberg, powołując się na dane firmy analitycznej Al Banyan Tree Research z Hongkongu.
Łączna wielkość zakupów dokonanych przez rosyjskie osoby prywatne przekroczyła wielkość rezerw złota w Hiszpanii (281,5 tony) czy Austrii (279,9 tony). Tylko w tym roku, według Al Banyan Tree Research, Rosjanie kupią 62,2 tony złota – prawie 2 miliony uncji trojańskich.
W ubiegłym roku zakupy osiągnęły rekordowe 73,7 tony, w 2023 r. – 71,2 tony, a w 2022 r. – 60,7 tony. To 1,5-2 razy więcej niż przed wojną rozpętaną przez Putina. Pięć lat temu – w czasie pandemii – obywatele federacji kupili 34,8 tony złota, rok później – w ostatnim roku pokoju – 46,8 tony. Potem zakupy złota już tylko rosły. Dlaczego?
„Historycznie osoby prywatne w Rosji wolały inwestować w nieruchomości i waluty obce, ale po wprowadzeniu ograniczeń związanych z sankcjami, waluty obce stały się mniej wygodnym sposobem oszczędzania i od 2022 r. popyt na złoto wzrósł” – wyjaśnia Dmitrij Kazakow, analityk w BCS Global Markets. To zawiłe tłumaczenie w rzeczywistości odnosi się do wprowadzonych przez Bank Rosji blokad na walutowe oszczędności obywateli. Mogą rocznie wybrać ze swoich kont do 10 tys. euro (lub równowartość w dolarach), bo reżim wykorzystuje ich pieniądze na finansowanie wojny.
Inwestycje w złoto są też napędzane przez Kreml, który musi pomagać koncernom wydobywającym złoto, objętym zachodnimi sankcjami po napaści Rosji na Ukrainę (jak największy Polyus Gołd oligarchy Sulejmana Karimowa). Z roczną produkcją przekraczającą 300 ton, Rosja stoi przed dylematem: co zrobić z kruszcem, którego nie chcą zachodnie giełdy oraz Londyńska Asocjacja Rynku Drogocennych Metali (London Bullion Market Association), wyznaczająca standardy globalnego handlu złotem.
Rosyjski eksport złota spadł prawie o połowę w porównaniu z poziomami sprzed wojny – 166 ton w 2024 r. w porównaniu z 302 tonami w 2021 r. Do końca tego roku sprzedaż złota za granicą spadnie o kolejne 16 proc., do 139 ton, według Al Banyan Tree Research.
Dlatego od agresji na Ukrainę Kreml zniósł podatek VAT od sprzedaży sztabek złota osobom fizycznym, co zwiększyło popyt, niezależnie od wysokiej ceny kruszcu. Nie jest jednak jasne, czy złoto kupowane przez Rosjan pozostaje w kraju. Dmitrij Kazakow z BCS Global Markets sugeruje, że obywatele mogli wywozić część swoich rezerw złota za granicę, aby chronić swoje oszczędności.
Dlatego aby powstrzymać odpływ złota z Rosji, reżim przygotowuje ograniczenia w eksporcie złota przez osoby prywatne – nie więcej niż 100 gramów na osobę, zapowiedział we wrześniu wiceminister finansów Aleksiej Mojsiejew. „Złoto zaczęło obsługiwać przepływy, które wcześniej były obsługiwane gotówką. To pranie pieniędzy, to – przepraszam – handel narkotykami i wszystko inne” – wyjaśnił wiceminister.
