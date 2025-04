Szwajcarski holding Richemont (właściciel marek Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget i innych), który trzy lata temu – po agresji Putina na Ukrainę, zamknął swoje butiki w Rosji i przestawił działalność rosyjskiej filii na hurtową sprzedaż biżuterii i innych towarów w Kazachstanie. sprawdziła gazeta RBK.

Reklama

Pusty wielki sklep Cartiera w Moskwie

Podobną decyzję podjęła Tiffany & Co., spółka będąca częścią francuskiego koncernu LVMH. Nie podano szczegółowych danych dotyczących sprzedaży Tiffany & Co. w tym kraju. Od wiosny 2022 r. firma nie sprzedaje swoich produktów w Rosji.

Rok wcześniej inna marka LVMH – Bulgari – rozpoczęła sprzedaż swoich towarów w krajach Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (twór stworzony przez Kreml z udziałem Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii).

Co się dzieje z opuszczonymi przez zachodnie luksusowe marki sklepami w Rosji? W zeszłym roku Richemont podjął decyzję o trwałym zamknięciu butiku Cartier w Domu Berlińskim na Pietrowce (centrum biznesowe w Moskwie). Był to flagowy sklep domu jubilerskiego otwarty w 2013 roku. Marka zajmowała tam powierzchnię około 1 tysiąca m2, co czyniło ją największym sklepem firmy w Europie i drugim co do wielkości na świecie. Według dwóch konsultantów na rynku nieruchomości handlowych, opuszczony przez Cartiera sklep stoi pusty, a właściciel kompleksu poszukuje najemcy.