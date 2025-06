Polacy znów wypalają więcej nielegalnych papierosów. Odwrócenie trendu

Ale nielegalny rynek tytoniowy rozrasta się także w innych krajach unijnych. Szara strefa w UE sięgnęła w zeszłym roku 9,2 proc. rynku tytoniowego. Oznacza to wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z 2023 r. Już co 11. papieros wypalany w Unii Europejskiej pochodzi z nielegalnych źródeł. Budżet unijny stracił w zeszłym roku w związku z funkcjonowaniem szarej strefy tytoniowej 14,9 mld euro (wzrost o 3,3 mld euro, czyli o 28,4 proc. więcej r./r.). Strata polskiego budżetu to 312 mln euro (wzrost o 114 mln euro, czyli o 57,6 proc. r./r.).

Państwem z najwyższym udziałem szarej strefy w rynku tytoniowym jest Francja. W zeszłym roku sięgnął on 38 proc. i był o 4,4 pkt proc. większy niż rok wcześniej. Na rynek trafiło 18,7 mld sztuk papierosów z nielegalnych źródeł. Średnia cena legalnej paczki papierosów we Francji to 10,95 euro, co jest drugim wynikiem w UE.

Za Francją znalazła się Irlandia, gdzie szara strefa po wzroście o 3,7 proc. rok do roku sięgnęła 32 proc. Irlandczycy wypalili miliard sztuk papierosów z nielegalnych źródeł. W Irlandii średnia cena legalnej paczki papierosów to 15,25 euro, najwięcej w UE.

Na kolejnym miejscu znalazła się Finlandia, w której szara strefa urosła o 4,4 proc. rok do roku, do 20 proc. Na rynek trafiło 0,6 mld sztuk papierosów z nielegalnych źródeł. Średnia cena legalnej paczki papierosów to 9,87 euro – trzeci wynik w UE.

Najmocniejszy wzrost rozmiaru szarej strefy odnotowała z kolei Holandia, o 10,2 pkt proc. r./r., do 18 proc. Ten wzrost to efekt przede wszystkim wysokich podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W ich następstwie udział akcyzy w cenie paczki papierosów podskoczył do 7,66 euro, czyli najwyższego poziomu w UE.

Na Węgrzech szara strefa tytoniowa urosła o 5,6 pkt proc. r./r., do 13 proc.; na Łotwie o 4,5 pkt proc r./r., do 18 proc.; a w Finlandii o 4,4 pkt proc. r./r., do 20 proc.