Foto: Tomasz Sitarski

Pod progiem znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej (4,6 proc.). Powody do zmartwień mają też liderzy PSL (3,6 proc.), Razem (3,1 proc.) i Polski 2050 (2,8 proc.).

Wzrost poparcia dla ludowców jest niezauważalny (mniej niż pół punktu procentowego). Razem odnotowuje spadek o 1,7 punktu procentowego. Natomiast Polska 2050 traci jeden.

Jednocześnie na kłopotach Polski 2050 mogą skorzystać ludowcy. – Wyniki PSL i Polski 2050 wskazują, że to ludowcy wychodzą powoli z impasu i zyskują na rozpadzie Trzeciej Drogi. Szczególnie w sytuacji, gdy Szymon Hołownia dokonuje w ostatnim czasie działań, które niekoniecznie kojarzą się wyborcom z wizerunkiem kogoś, kto miał być alternatywą, mędrcem łączącym wszystkie strony politycznego sporu – wyjaśnia Smogorzewski.

Nowy sondaż IBRiS: rekordowa frekwencja

Co ciekawe, 71,7 proc. badanych zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby miały zostać przeprowadzone w najbliższą niedzielę. Kolejne 17,8 proc. „raczej oddałoby głos”. 5,5 proc. respondentów jest zdecydowanych zostać w domu, a 3 proc. raczej nie udałoby się do lokalu wyborczego. Niezdecydowanych jest 2 proc. W porównaniu do sondażu sprzed miesiąca więcej Polaków deklaruje udział w głosowaniu (pod koniec czerwca chętnych było łącznie 53,93 proc., teraz – 89,5 proc.).