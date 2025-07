Lokalna orkiestra dęta Bostin Brass zapewni oprawę muzyczną procesji, a członkowie Black Sabbath prawdopodobnie wezmą w niej udział. Wiadomość została ogłoszona mniej niż dobę przed rozpoczęciem, dlatego z myślą o fanach na całym świecie odbędzie się transmisja na żywo uroczystości.

Czytaj więcej Plus Minus Ozzy Osbourne żegna się i wzywa Boga Chory od lat wokalista Black Sabbath pożegna się ze sceną i fanami w rodzinnym Birmingham 5 lipca...

Burmistrz Iqbal przyznał, że jest poruszony śmiercią muzyka, a towarzysząc fanom w kolejce do podpisania księgi kondolencyjnej, stwierdził, że Osbourne wypromował Birmingham.

W czerwcu Osbourne i Black Sabbath otrzymali tytuły honorowych obywateli miasta przed koncertem „Back to the Beginning” 5 lipca, gigantycznym show z udziałem gwiazd, które stało się hołdem dla Osbourne'a, gdy on i Black Sabbath dali swój ostatni koncert na żywo.

Czy Ozzy Osbourne zostanie patronem lotniska?

Oczekuje się, że w pożegnaniu muzyka wezmą udział tysiące fanów: rada miasta Birmingham zachęca żałobników do przybycia wcześniej, zaś okoliczne ulice zostaną zamknięte od godziny 7 rano.

Oblegane będą z pewnością miejsca związane z Black Sabbath – mural na Navigation Street i pub The Crown - niedawno wpisany na listę zabytków budynek, który jest uznawany za miejsce narodzin heavy metalu. To właśnie tam w 1968 roku wystąpił zespół Black Sabbath.