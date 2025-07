Wśród największych muzycznych hitów wokalistki są „Waiting for Tonight”, „Get Right”, „Love Don’t Cost a Thing”, „Jenny from the Block”, „On the Floor”, „Let’s Get Loud” i „Ain’t Your Mama”.

Wokalistka ma na koncie spektakularne duety – z Pitbullem przy „On the Floor”, a także z Ja Rule, LL Cool J, Malumą czy Cardi B. Do muzycznej historii przeszedł też jej wspólny występ z Shakirą na finale Super Bowl w 2020 roku.

Jennifer Lopez i wielki show w Gdańsku

JLo po raz pierwszy wystąpiła w Polsce w 2012 roku w ramach trasy „Dance Again World Tour”, a jej koncert na Pomorzu, będący muzycznym otwarciem ówczesnej PGE Areny Gdańsk, przyciągnął tłumy zachwyconych fanów.

– Koncert Jennifer Lopez na PGE Narodowym to będzie bez wątpienia jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska z imponującą choreografią, niezapomnianymi przebojami i energetycznym show. Mam w pamięci koncert JLo w 2012 roku w Gdańsku, gdzie artystka była perfekcyjna w każdym momencie występu na scenie. Tegoroczny koncert na pewno nie będzie mniej zjawiskowy – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenie.