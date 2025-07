Nagranie albumu zaczęło się od jednego mikrofonu na stojaku mikrofonowym na polu sąsiadującym z domem Matta Worleya.

– Nie zbliżaliśmy się do siebie na odległość mniejszą niż cztery metry, jeden po drugim podchodziliśmy do sitka – wspomina. – W ostatnim utworze na płycie słychać śpiew ptaków. To był eksperyment, który zaprowadził mnie z powrotem do „Physical Graffiti” Led Zeppelin, kiedy śpiewałem sporo na zewnątrz. Naprawdę podobał mi się pomysł nagrywania na świeżym powietrzu, a nie w studiu. Zaczęło się od „Higher Rock” i „Chevroleta”. To było prawdopodobnie około 2019 lub 2020 roku.

Robert Plant podkreśla:

– Nie sądzę, żeby ktokolwiek z Saving Grace mieszkał w odległości większej niż osiem mil od siebie. To bardzo zaznajomiona ze sobą pod każdym względem kombinacja ludzi, bo chyba wszyscy urodziliśmy się w tym samym miejscu. Nawet w naszym humorze jest spójność. Jest nam dobrze bez wielkich imperatywów. To naprawdę miłe.