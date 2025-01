Led Zeppelin w polskich kinach. Robert Plant zarobił 7 mln funtów na tantiemach

Film jest połączeniem dokumentu i widowiska koncertowego, prezentuje unikalne i wcześniej nieznane nagrania z występów Led Zeppelin. Widzowie mają dzięki temu okazję zobaczyć pierwsze trasy koncertowe zespołu, skomentowane przez muzyków.

Warto przypomnieć, że to Led Zeppelin pobili wiele rekordów The Beatles, w tym frekwencyjny na koncertach. Grupa Lennona i McCartneya zgromadziła blisko 57 tysięcy fanów na Shea Stadium w 1965 r., Led Zeppelin wystąpili przed ponad 76 tys. widzów w Pontiac Silverdome w Michigan.

Twórcy „Becoming Led Zeppelin” są dobrze znani w muzycznej branży, m.in. z dokumentu „American Epic” o pierwszych nagraniach płytowych folku w Ameryce sto lat temu.

Film wprowadzi na ekrany m.in. Piece of Magic Entertainmen, globalna firma dystrybucyjna specjalizująca się w prestiżowych filmach dokumentalnych, kinowych, anime, wydarzeniach gamingowych na żywo i koncertach na najwyższym poziomie. Wśród najważniejszych premier POM znalazły się takie hity kinowe, jak nagrodzony „Apollo 11”, „The Alpinist”, dokument Sir Davida Attenborougha „A Life on Our Planet”, przełomowy koncertowy film Talking Heads – „Stop Making Sense”, który można obecnie oglądać w polskich kinach.