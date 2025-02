Led Zeppelin powraca w wielkim stylu. Giganci w stylu Bonda

Bilet do sławy na pierwszym planie wręczył mu Jeff Beck, zapraszając do The Yardbirds, a gdy Beck porzucił grupę – Jimmy przejął pozycję gitarzysty solowego i lidera. Beck na pamiątkę podarował Page’owi gitarę. Jimmy opowiada, jak ją przemalował w hipisowskim stylu i nazywa Excaliburem, czyli mieczem z legend arturiańskich. A to, co wyczyniał, grając „Dazed And Confused” również smyczkiem – widzimy na własne oczy.

Page miał już wtedy wszystko zaplanowane. Pracując w studio, podglądał najlepszych realizatorów i producentów, był więc przygotowany do odegrania roli kapitana Led Zeppelin. Sam sfinansował nagranie debiutanckiej płyty i poleciał do Nowego Jorku z menedżerem Peterem Grantem, by zaprezentować ją szefom Atlantic Records. Tak wszedł na drogę do zdobycia tytułu najbardziej zyskownego zespołu legendarnej wytwórni.

Page od początku postawił na Amerykę. Słuchając tamtejszych stacji radiowych, nadających całe płyty zamiast singli, zerwał z tradycją nagrywania chwytliwych przebojów, lansując zasadę „albo album, albo nic”, i na płytach zarobił z kolegami miliony. Dodajmy, że Page był nieśmiały, a jednocześnie cholernie pracowity.



Led Zeppelin, kosmiczny zespół

Na początku sale w Ameryce nie były pełne, ale 9 stycznia w Filmore East trzeszczało w szwach od roztańczonych fanów. Dziwne było to, że na zeppelinach nie poznała się prasa. Magazyn „Rolling Stone” krytykował debiutancki album. Dziwnie czuli się muzycy, bo kiedy wrócili do Anglii, nikt nie wiedział, że są już koncertowymi gwiazdami w Ameryce. Ten status przypieczętowali 9 stycznia 1970 r., grając równo rok po Filmore East w londyńskiej Royal Albert Hall. To również widzimy w filmie, jak wiele kadrów odnalezionych w archiwach. Na mnie największe wrażenie robi telewizyjne „Communication Breakdown” – widzowie w studio nie byli przygotowani na siłę muzyki zeppelinów i zatykali uszy.