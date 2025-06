W inne klimaty muzyczne wprowadzą publiczność Vołosi łączący folk z rockiem, jazzem i ambientem. Adepci Akademii Operowej przypomną przeboje 20-lecia międzywojennego, Aga Zaryan i Big Band Śląski zapraszają na wieczór jazzowych hitów, a Danuta Błażejczyk i Andrzej Dąbrowski zaśpiewają przeboje i standardy z towarzyszeniem Chopin University Big Band. Specjalny koncert przygotowuje gwiazda operetki Grażyna Brodzińska.

Heores Orchestra i muzyka gier komputerowych

Ciekawie zapowiada się recital japońskiego pianisty Hyato Sumino, który klasykę łączy z własnymi improwizacjami. Fanów gier komputerowych warto zaprosić na występ Heroes Orchestra. Swoją nazwę wzięła od kultowej gry „Heroes of Might and Magic”, a wykonuje muzykę z gier opracowaną na chór i orkiestrę.

Festiwal zwieńczy koncert „Wonder Woman”, na którym zespół L’Arpeggiata pod kierownictwem Christiny Pluhar przedstawi muzykę kobiet walczących o prawo do artystycznej aktywności. Będą to zarówno utwory kompozytorek barokowych, jak i pieśni z Ameryki południowej i Włoch.

„Carmen” na Jeziorze Bodeńskim

Pozostałe wieczory wypełnią atrakcyjne projekcje. Obok wielkich spektakli operowych, takich jak „Carmen” i „Wolny strzelec”, wystawionych na jedynej na świecie scenie na wodzie na Jeziorze Bodeńskim w Bregencji.