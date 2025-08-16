Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Obecna koalicja rządząca nie ma przyszłości? Znamy zdanie Polaków

„Czy Pani/Pana zdaniem po najbliższych wyborach możliwe będzie ponowne sformowanie rządu KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 16.08.2025 06:00

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Piotr Nowak

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak doszło do powstania koalicji rządzącej po wyborach w październiku 2023 roku?
  • Jakie szanse dają obecnej koalicji rządzącej najnowsze sondaże?
  • Jakie różnice programowe istnieją wewnątrz koalicji KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica?
  • Jaką rolę w stworzeniu przyszłej większości może odegrać Konfederacja?

Koalicja KO, Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) oraz Nowej Lewicy powstała po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Wybory te wygrało Prawo i Sprawiedliwość (zdobyło 35,38 proc. głosów), ale jego wynik przełożył się jedynie na 194 mandatów (bezwzględna większość wynosi 231 mandatów) i bez koalicjanta partia Jarosława Kaczyńskiego nie była w stanie ponownie sformować większościowego rządu (próba jego powołania przez Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem). Ostatecznie rząd został powołany przez parlament – w tzw. drugim kroku konstytucyjnym – Donald Tusk uzyskał wotum zaufania 11 grudnia, jego rząd zyskał akceptację Sejmu 12 grudnia, a 13 grudnia został zaprzysiężony przez Andrzeja Dudę. Już 10 listopada 2023 roku partie tworzące koalicję rządową przedstawiły umowę koalicyjną.

Sondaże wskazują, że o przyszłym rządzie zdecyduje Konfederacja

Dziś sondaże wskazują, że gdyby do wyborów parlamentarnych doszło obecnie, dzisiejsza koalicja raczej nie miałaby szans na większość w parlamencie. Po wyborach prezydenckich, przegranych przez popieranego przez partie koalicji Rafała Trzaskowskiego, PSL i Polska 2050 zakończyły współpracę w ramach koalicji o nazwie Trzecia Droga – i w większości sondaży nie przekraczają progu wyborczego. Pod koniec 2024 roku do opozycji przeszła Partia Razem, która wcześniej stanowiła parlamentarne zaplecze rządu (choć do niego nie wchodziła).

Czytaj więcej

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PSL, wicepremier i szef M
Polityka
Nowy sondaż partyjny. KO zyskuje, PiS traci. Polska 2050 nad progiem, PSL na dnie

Aktualnie sondaże wskazują, że Koalicja Obywatelska może dziś liczyć na poparcie ok. 30 proc., podobnie jak PiS, a trzecią siłą w polityce została Konfederacja, która z poparciem ok. 15 proc. decydowałaby w przyszłym parlamencie o większości (mogłaby ją prawdopodobnie utworzyć zarówno z KO, jak i z PiS). 

Foto: Tomasz Sitarski

W koalicji rządzącej widać też różnice w kwestiach programowych. PSL i część Polski 2050 sprzeciwiały się projektom KO i Lewicy dotyczącym liberalizacji prawa aborcyjnego, która legalizowałaby aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży, a także projektowi Nowej Lewicy przewidującemu dekryminalizację aborcji. PSL zgłasza też zastrzeżenia w stosunku do ustawy o związkach partnerskich. Z kolei Nowa Lewica sprzeciwiała się np. obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców postulowanej przez PSL i Polskę 2050.

Sondaż: 42,1 proc. badanych nie wierzy, że po wyborach ponownie powstanie koalicja KO – PSL – Polska 2050 – Nowa Lewica

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – po najbliższych wyborach możliwe będzie ponowne sformowanie rządu KO – PSL – Polska 2050 – Nowa Lewica.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 20,4 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 42,1 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 37,6 proc. badanych.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku). 

– Rząd KO – PSL – Polska 2050 – Nowa Lewica nie ma szans powstać po kolejnych wyborach zdecydowanie częściej według mężczyzn (52 proc.) niż kobiet (34 proc.). Odsetek osób, których zdaniem po kolejnych wyborach nie dojdzie do stworzenia rządu w takim jak obecnie składzie wzrasta wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia (29 proc. – wykształcenie podstawowe, 44 proc. – wykształcenie wyższe). Takie zdanie podziela co druga osoba z miast o wielkości 100 tys. – 199 tys. mieszkańców i nieco niższy odsetek osób o dochodach nie wyższych niż 3000 zł netto (46 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

