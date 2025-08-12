Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nowy sondaż partyjny. KO zyskuje, PiS traci. Polska 2050 nad progiem, PSL na dnie

Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster.

Publikacja: 12.08.2025 08:22

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PSL, wicepremier i szef M

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Mikulski

W poprzednim badaniu, które „Super Express” opublikował w pierwszej połowie lipca, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,55 proc. poparcia, wyprzedzając Koalicję Obywatelską z wynikiem 31,17 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,83 proc.), a dalej Nowa Lewica (7,25 proc.) i Partia Razem (4,95 proc.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła 4,79 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,78 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,58 proc., a inne partie 0,10 proc. głosów.

Nowy sondaż Pollster. Zmiana lidera

W nowym sondażu, zrealizowanym w dniach 8–9 sierpnia 2025 r., liderem jest już Koalicja Obywatelska. Na największe ugrupowanie wchodzące w skład rządowej koalicji głosować chce 32,04 proc. ankietowanych Polaków. To o 0,87 proc. więcej, niż przed miesiącem. Spadek zanotowało za to PiS. Po utracie 2,67 proc. respondentów partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na głos 30,88 proc. pytanych. 

44,2 proc.

takie łączne poparcie uzyskały w sondażu KO, Lewica i Polska 2050

Na trzecim miejscu ponownie zameldowała się Konfederacja. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena cieszy się w sierpniu poparciem 12,84 proc. odpowiadających. W Sejmie znaleźliby się też przedstawiciele Nowej Lewicy (6,98 proc.) i Polski 2050. Ta ostatnia w porównaniu z poprzednim badaniem  zyskała 1,4 pkt proc. – ma teraz 5,18 proc. poparcia.

„Super Express” w omówieniu wyników badania podkreśla, że ugrupowania wchodzące w skład koalicji 15 października łącznie uzyskały 44,2 proc. wskazań (bez PSL). To minimalnie więcej niż Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją (43,72 proc.).

Tuż pod progiem wyborczym znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.) oraz Partia Razem (4,67 proc.). Listę ugrupowań uwzględnionych w sondażu zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 2,4 proc. ankietowanych. Na inne partie, poza wymienionymi, chce zagłosować 0,2 proc. badanych.

Jak afera KPO wpłynie na sondaże partyjne

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie w dniach 8–9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków. To oznacza, że sondaż zrealizowano przed nagłośnieniem tzw. afery KPO – w programie Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa, wartego 1,2 mld zł, ujawniono liczne przypadki przeznaczenia środków na cele niezwiązane z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej.

Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: KPO, CPK i oranżeria w kebabie, czyli spektakularna katastrofa rządu

Rząd zapowiedział szczegółowe kontrole wszystkich podpisanych umów, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rządu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) będzie składać szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, po których Tusk ma podjąć decyzje – w tym, jak stwierdził, być może również decyzje personalne.

– Jeśli ktoś zawiódł na poziomie politycznym, poniesie tego konsekwencje – zapowiedział w poniedziałek premier. Odrzucił jednak pomysł powołania komisji śledczej, wskazując, że KPO to akt oskarżenia wobec PiS, który teraz próbuje zbudować wokół tego maszynę propagandową.

Afera KPO może mieć wpływ na notowania koalicji 

Krytycy koalicji porównują sprawę KPO do afery podsłuchowej i „ośmiorniczek”. – To jest sprawa bardzo symboliczna. Te kwoty na KPO, mimo że to jest, jak mówią sami rządzący, 0,5 proc. wydanych środków, ale dla ludzi, którzy nie ogarniają miliardów euro, miliardów złotych, te konkretne kwoty na jachty czy tego typu sprawy są w pewien sposób symboliczne – mówił w poniedziałek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes agencji badawczej OGB Łukasz Pawłowski.

– Nie uważam, że ten temat zmiecie rząd. To tak nie działa. On się raczej wpisuje w serię raczej negatywnych rzeczy wokół rządu, co się przełoży pewnie na negatywną ocenę rządu w kolejnych miesiącach – ocenił Pawłowski. 

