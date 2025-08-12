W poprzednim badaniu, które „Super Express” opublikował w pierwszej połowie lipca, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,55 proc. poparcia, wyprzedzając Koalicję Obywatelską z wynikiem 31,17 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,83 proc.), a dalej Nowa Lewica (7,25 proc.) i Partia Razem (4,95 proc.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła 4,79 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,78 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,58 proc., a inne partie 0,10 proc. głosów.

Reklama Reklama

Nowy sondaż Pollster. Zmiana lidera

W nowym sondażu, zrealizowanym w dniach 8–9 sierpnia 2025 r., liderem jest już Koalicja Obywatelska. Na największe ugrupowanie wchodzące w skład rządowej koalicji głosować chce 32,04 proc. ankietowanych Polaków. To o 0,87 proc. więcej, niż przed miesiącem. Spadek zanotowało za to PiS. Po utracie 2,67 proc. respondentów partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na głos 30,88 proc. pytanych.

44,2 proc. takie łączne poparcie uzyskały w sondażu KO, Lewica i Polska 2050

Na trzecim miejscu ponownie zameldowała się Konfederacja. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena cieszy się w sierpniu poparciem 12,84 proc. odpowiadających. W Sejmie znaleźliby się też przedstawiciele Nowej Lewicy (6,98 proc.) i Polski 2050. Ta ostatnia w porównaniu z poprzednim badaniem zyskała 1,4 pkt proc. – ma teraz 5,18 proc. poparcia.

„Super Express” w omówieniu wyników badania podkreśla, że ugrupowania wchodzące w skład koalicji 15 października łącznie uzyskały 44,2 proc. wskazań (bez PSL). To minimalnie więcej niż Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją (43,72 proc.).