Aktualizacja: 12.08.2025 09:25 Publikacja: 12.08.2025 08:22
Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAP/Leszek Szymański
W poprzednim badaniu, które „Super Express” opublikował w pierwszej połowie lipca, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,55 proc. poparcia, wyprzedzając Koalicję Obywatelską z wynikiem 31,17 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,83 proc.), a dalej Nowa Lewica (7,25 proc.) i Partia Razem (4,95 proc.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła 4,79 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,78 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,58 proc., a inne partie 0,10 proc. głosów.
W nowym sondażu, zrealizowanym w dniach 8–9 sierpnia 2025 r., liderem jest już Koalicja Obywatelska. Na największe ugrupowanie wchodzące w skład rządowej koalicji głosować chce 32,04 proc. ankietowanych Polaków. To o 0,87 proc. więcej, niż przed miesiącem. Spadek zanotowało za to PiS. Po utracie 2,67 proc. respondentów partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na głos 30,88 proc. pytanych.
Na trzecim miejscu ponownie zameldowała się Konfederacja. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena cieszy się w sierpniu poparciem 12,84 proc. odpowiadających. W Sejmie znaleźliby się też przedstawiciele Nowej Lewicy (6,98 proc.) i Polski 2050. Ta ostatnia w porównaniu z poprzednim badaniem zyskała 1,4 pkt proc. – ma teraz 5,18 proc. poparcia.
„Super Express” w omówieniu wyników badania podkreśla, że ugrupowania wchodzące w skład koalicji 15 października łącznie uzyskały 44,2 proc. wskazań (bez PSL). To minimalnie więcej niż Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją (43,72 proc.).
Tuż pod progiem wyborczym znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.) oraz Partia Razem (4,67 proc.). Listę ugrupowań uwzględnionych w sondażu zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 2,4 proc. ankietowanych. Na inne partie, poza wymienionymi, chce zagłosować 0,2 proc. badanych.
Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie w dniach 8–9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków. To oznacza, że sondaż zrealizowano przed nagłośnieniem tzw. afery KPO – w programie Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa, wartego 1,2 mld zł, ujawniono liczne przypadki przeznaczenia środków na cele niezwiązane z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej.
Czytaj więcej
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej)...
Rząd zapowiedział szczegółowe kontrole wszystkich podpisanych umów, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rządu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) będzie składać szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, po których Tusk ma podjąć decyzje – w tym, jak stwierdził, być może również decyzje personalne.
– Jeśli ktoś zawiódł na poziomie politycznym, poniesie tego konsekwencje – zapowiedział w poniedziałek premier. Odrzucił jednak pomysł powołania komisji śledczej, wskazując, że KPO to akt oskarżenia wobec PiS, który teraz próbuje zbudować wokół tego maszynę propagandową.
Krytycy koalicji porównują sprawę KPO do afery podsłuchowej i „ośmiorniczek”. – To jest sprawa bardzo symboliczna. Te kwoty na KPO, mimo że to jest, jak mówią sami rządzący, 0,5 proc. wydanych środków, ale dla ludzi, którzy nie ogarniają miliardów euro, miliardów złotych, te konkretne kwoty na jachty czy tego typu sprawy są w pewien sposób symboliczne – mówił w poniedziałek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes agencji badawczej OGB Łukasz Pawłowski.
– Nie uważam, że ten temat zmiecie rząd. To tak nie działa. On się raczej wpisuje w serię raczej negatywnych rzeczy wokół rządu, co się przełoży pewnie na negatywną ocenę rządu w kolejnych miesiącach – ocenił Pawłowski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poprzednim badaniu, które „Super Express” opublikował w pierwszej połowie lipca, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,55 proc. poparcia, wyprzedzając Koalicję Obywatelską z wynikiem 31,17 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,83 proc.), a dalej Nowa Lewica (7,25 proc.) i Partia Razem (4,95 proc.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła 4,79 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,78 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,58 proc., a inne partie 0,10 proc. głosów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji mars...
Lider Polski 2050 chciał pozostać marszałkiem Sejmu. W koalicji mają go dosyć nawet jego podwładni. Ale bez nieg...
Prezes PiS umocnił się na pozycji lidera w zestawieniu posłów najczęściej karanych przez Komisję Etyki Poselskie...
W wieku 81 lat zmarł były milicjant i policjant, antyterrorysta i polityk Jerzy Dziewulski - informuje Polsat Ne...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas