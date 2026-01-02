Rzeczpospolita
Minister o ataku zimy: Nie zawsze da się szybko eliminować skutki żywiołu

Warto być przygotowanym na bardziej negatywne scenariusze, niż pozytywne. To pokazuje nam, że wobec żywiołu trzeba być bardziej pokornym - mówił w rozmowie z TVN24 minister energii Miłosz Motyka.

Publikacja: 02.01.2026 08:00

Na przełomie 2025 i 2026 roku Polska doświadczyła silnego ataku zimy

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Minister był pytany o to, jak wygląda eliminacja skutków gwałtownego ataku zimy z ostatnich dni, jeśli chodzi o sektor energetyczny, za który jest odpowiedzialny. 

Miłosz Motyka o skutkach ataku zimy: 3 tys. odbiorców nadal nie ma prądu

– To jest żywioł, który zaatakował dość intensywnie. W szczytowym momencie blisko 7 tys. odbiorców pozostawało w różnych regionach Polski, głównie w północno-wschodniej części kraju, bez prądu po kilka godzin. Około 3 tysięcy odbiorców jeszcze nie ma prądu teraz, pojawiają się nowe awarie, ale są sukcesywnie naprawiane – odparł Motyka. Jak dodał, władze stawiają sobie za cel przywrócenie dostaw energii do wszystkich odbiorców 2 stycznia.

– To był intensywny czas dla wszystkich służb – mówił też Motyka zapewniając, że odpowiednie służby pracowały „na 200 proc.”. 

W kontekście sytuacji na kolei, gdzie pojawiły się zarzuty, iż służby niewystarczająco szybko odśnieżały m.in. perony, minister odparł, że służby kierowano w pierwszej kolejności „tam, gdzie było zagrożenie”.

Pytany o sytuację w Mławie, gdzie po tym, jak media nagłośniły problem zaśnieżenia głównego dworca został on odśnieżony, ale – o czym 1 stycznia informował TVN24 – nie odśnieżono drugiego dworca, Mława Miasto. 

– To jest na pewno lekcja i nauczka na przyszłość, jeśli chodzi o działanie służb – odparł Motyka. Jak dodał, fakt że odśnieżono jeden dworzec w Mławie, a nie odśnieżono drugiego mógł wynikać z „intensywności przejazdów pociągów”. – Niektóre dworce były odśnieżone w pierwszej kolejności, bo tak to jest praktykowane – wyjaśnił.

– Nie zawsze się da w odpowiednio szybkim czasie wyeliminować skutków żywiołu – dodał Motyka. Minister stwierdził też, że „warto być przygotowanym na bardziej negatywne scenariusze, niż pozytywne”. – To pokazuje nam, że wobec żywiołu trzeba być bardziej pokornym – dodał. 

Michał Dworczyk oburzony, że WOT pomaga walczyć ze skutkami ataku zimy. Miłosz Motyka: To PiS powierzył im takie zadania

Pytany o oskarżenia formułowane przez polityków PiS, którzy twierdzą, że rząd nie poradził sobie z eliminowaniem skutków ataku zimy oraz o wpis Michała Dworczyka ubolewającego, że do usuwania skutków ataku zimy zaangażowano żołnierzy WOT, Motyka odparł, że jest to hipokryzja. 

– Szczyty hipokryzji. To oni wpisali w ustawę o obronie ojczyzny zadania dotyczące WOT, w tym takie, jakie wykonywały te służby w ciągu ostatnich dni. Ja pamiętam pandemię, pamiętam inne zdarzenia, gdy żołnierze WOT pomagali przenosić kartony, ustawiać ludzi w kolejkach, wtedy nie widziałem oburzonych wpisów polityków PiS. Warto by przypomnieli sobie jak było w 2016, 2021 roku w czasie nagłego ataku zimy, gdy tysiące Polaków pozostawało bez prądu przez kilkanaście dni i nic z tym nie robiono. To wyłącznie gra polityczna – stwierdził. 

A czy w czasie ataku zimy dochodziło do ataków hybrydowych na polską sieć energetyczną? – Były bardzo intensywne ataki na sieci, także w sektorze energetyki, ataki na komunikację między źródłami wytwórczymi a siecią. Były odpierane. Najczęściej były to ataki cybernetyczne. Takich ataków będzie więcej – ostrzegł Motyka.

