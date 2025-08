maks.tachasiuk nową gwiazdą Radaru Polska w Spotify

– Dzięki Radarowi mogę dotrzeć do szerszej publiczności z nadzieją, że moja muzyka zostanie z ludźmi na dłużej – mówi maks.tachasiuk.

– Rzadko pojawia się artysta taki jak maks.tachasiuk. Wokalista, producent i autor tekstów w jednej osobie. Emocjonalnie bezkompromisowy, dźwiękowo odważny, będący głosem swojego pokolenia. Nowa odsłona Radaru ma na celu wyróżnianie właśnie takich wyjątkowych talentów, Maks to idealna postać na otwarcie tego rozdziału – dodaje Katarzyna Czechowska, Artist & Label Partnership Lead, Scaled Markets w Spotify.

Spotify – 700 mln użytkowników

Jednocześnie Spotify opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2025 roku. Wiadomo już, że w pierwszej połowie 2025 roku liczba nowych subskrybentów wzrosła do 276 mln, czyli o ponad 30 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2024 roku, co czyni ten okres drugim najlepszym drugim kwartałem w historii firmy. W drugim kwartale rok do roku liczba subskrybentów wzrosła o 12 proc. rok do roku. Przychody całkowite wzrosły o 10 proc. do 4,2 miliarda euro. Zysk operacyjny wyniósł 406 milionów euro. Wszystkich użytkowników jest blisko 700 mln.

– Ludzie wybierają Spotify i zostają z nami. Dzięki ciągłemu rozwojowi tworzymy coraz większą wartość dla niemal 700 milionów użytkowników naszej platformy. Korzystają na tym nie tylko oni sami – rosnące zainteresowanie streamingiem napędza także rozwój całej branży muzycznej, podcastów i audiobooków. – mówi Daniel Ek, założyciel i dyrektor generalny Spotify.