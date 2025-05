Co ciekawe, niektórzy artyści występują na dwóch festiwalach – na przykład Artur Rojek i Kacperczyk.

Open’er w Gdyni i BitterSweet Festival w Poznaniu

Największym stacjonarnym festiwalem pozostaje „Powered by Orange”, który odbędzie się 2–5 lipca na terenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Gwiazdami będą Muse, Linkin Park, Future, Massive Attack i Nine Inch Nails. To mocny skład, a trudno nie zauważyć, że pomimo reprezentacji rapu i elektroniki najważniejszy jest rock, co na Open’er Festivalu nie zawsze było oczywiste. Bilety i karnety na Open’er są dostępne we wszystkich opcjach – poczynając od jednodniowych (519 zł), przez weekendowe (799 zł), po czterodniowe (1089 zł).

Tymczasem w Poznaniu odbędzie się nowy BitterSweet Festival (14–16 sierpnia), na którym pojawią się m.in. Post Malone, Empire Of The Sun, Nelly Furtado, Peggy Goe i Melanie C, Hurts. Taco Hemingway da jedyny występ w 2025 roku. Specjalny projekt przedstawi Bedoes 2115. W grudniu trzydniowy karnet kosztował 588 zł, do 14 lipca cena wynosić będzie 788 zł, zaś finalnie 888 zł. Obecnie pojedyncze bilety kosztują 338 zł i są dostępne na wszystkie dni.

Wcześniej zaś muzyczny sierpień rozpocznie Katowicki Off Festival Artura Rojka. Odbędzie się 1–3 sierpnia, w programie koncertu jest m.in. Kraftwerk, James Blake i Fontaines D.C., a także mnóstwo alternatywnych atrakcji. Bilet jednodniowy kosztuje 399 zł, zaś trzydniowy karnet 692 zł.