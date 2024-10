Zbigniew Hołdys i Wojciech Waglewski wracają, aby zagrać legendarny repertuar

Zbigniew Hołdys: Płyta „I ching” była ucieczką od stanu wojennego

- Płyta „I ching” była ucieczką od stanu wojennego, przypominającą to co wyraża film „Labirynt fauna” – mówił Zbigniew Hołdys przy okazji pierwszego koncertu przypominającego album na festiwalu młodzieży studenckiej FAMA w 2023 r. w Świnoujściu. – Pokazywała, że świat może być piękny, ale w wyobraźni, dopóki jej nie opuszczamy. Bogdan Olewicz napisał ważne teksty o naszych stanach wewnętrznych i troskach, by nie być jak odkurzacz, który zasysa wszystko z rzeczywistości. Cieszę się, że ta płyta się nie zestarzała.

– „I ching” demonstrował nasz alternatywny rodzaj życia po wprowadzeniu stanu wojennego – mówił Wojciech Waglewski w Świnoujściu. – Szczęśliwie mieliśmy swoje muzyczne umiejętności, widzów, własną rzeczywistość, z której nie chcieliśmy rezygnować.

Na płycie znalazły się takie kompozycje, jak „Miss Propaganda”, „Dyktator”, dystopijno-ekologiczne „Nie będzie nas”, „Ja płonę”, „Wojna chudych z grubymi”, którą można nazwać pierwszą piosenką o hejcie, „Gazeta” – o wszechogarniającej sile mediów – oraz „Różne rozmowy z życiem”.

Tytułem anegdoty warto wspomnieć, że album stał się bodaj pierwszym zapisem aktywności artystycznej Piotra Waglewskiego, syna Wojciecha, dziś znanego jako Fisz – to on jest autorem logo albumu stworzonego dziecięcym pismem w trójlinii.

Hołdys i Waglewski kontra radzieccy sekretarze

Za zapowiedź albumu „Świnie” na „I chingu” można uznać „Superego” z frazami „Z gitarą stał/ Bardzo się bał”. Podczas spotkania ze słuchaczami w Świnoujściu Hołdys opowiadał o depresji, przygniatającej odpowiedzialności i wgniatającej go w ziemię machinie milicyjno-cenzorskiej. To były ciągłe wezwania na komendy MO, konieczność spotkań z cenzorami, obowiązki lidera od rana do nocy, prowokacje na koncertach, takie jak wrzucanie gazu do sal używanego przez ZOMO. Jednocześnie tak „kozacki” projekt, jakim był Perfect, stawał się maszyną do odgrywania tych samych przebojów. Pojawiało się zmęczenie.