The Beatles lepsi od Taylor Swift. „Anthology” trafi do sieci

Seria dokumentalna „The Beatles Anthology” z zupełnie nowym epizodem trafi do streamingu i będzie dostępna wyłącznie na Disney+ od 26 listopada. Ukaże się też album-książka oraz płyty CD i winyle.

Publikacja: 25.08.2025 12:04

The Beatles

The Beatles

Foto: Mat.Pras/Apple

Jacek Cieślak

Amerykańska lista przebojów „Billboard” opublikowała podsumowanie dotyczące artystów, którzy spędzili najwięcej tygodni na pierwszym miejscu. Królują The Beatles z wynikiem 132 tygodni. Druga jest Taylor Swift (86 tygodni), zaś trzeci Elvis Presley (67 tygodni).

The Beatles i „Anthology”

Tymczasem ogłoszono, że wydana trzy dekady temu na DVD ośmioczęściowa seria „Anthology”, która zrewolucjonizowała gatunek dokumentu muzycznego, będzie do obejrzenia od 26 listopada w Disney+.

Zamiast tradycyjnej narracji z udziałem lektora i „gadających głów”, „Anthology” oddała głos samym Beatlesom – w przypadku Johna Lennona wykorzystano przebogate archiwa – którzy szczerze opowiadali własną historię, z całym jej bogactwem i sprzecznościami.

Seria przedstawiła Beatlesów nowym pokoleniom widzów i słuchaczy, a jednocześnie zapoczątkowała ich komercyjne „drugie życie”, które trwa do dziś. Album CD „Anthology 1” z 1995 r. rozszedł się w ponad 7 mln egz. Pokłosiem tego była premiera płyty „1” z największymi hitami – rozeszła się w 32 mln egz.

To był gigantyczny sukces. Całość „Anthology” promował całkowicie nowy singiel „Free As A Bird”, w którym Paul, George i Ringo dograli się do nagrania, jakie pozostawił John. Na YouTubie można już zobaczyć odświeżoną wersję teledysku do „Free As A Bird”.

Czytaj więcej

Oni zagrają Beatlesów w filmie Sama Mendesa
Film
Powstanie filmowa biografia The Beatles. Kto zagra Johna Lennona?

W związku z serią ukazała się też piosenka „Real Love”. Tylko „Now And Then” wobec problemów technicznych nie udało się wydać. Stało się to możliwe dopiero w 2023 r.

Teraz wszystkie trzy piosenki z głosem Lennona i partiami pozostałej trójki będą wieńczyć album „The Anthology 4”, na którym znajdzie się czterdzieści piosenek.

Nowy odcinek filmu „Anthology” The Beatles

Muzyczna część kolekcji, pierwotnie opracowana przez producenta Beatlesów George’a Martina, a teraz zremasterowana przez jego syna Gilesa Martina, obejmuje trzy podwójne albumy rzadkich nagrań – alternatywną opowieść do tej przedstawionej w dokumentach. To wgląd we wczesne wersje utworów, które stały się arcydziełami.

Ciekawe rozwinięcie będzie miała seria dokumentalna znana z DVD. Oryginalne osiem odcinków przedstawia drogę zespołu – od początków w Liverpoolu i Hamburgu po globalny fenomen.

Nowy odcinek zawiera niepublikowane wcześniej materiały zza kulis, przedstawiające Paula, George’a i Ringo pracujących nad „Anthology” w latach 1994–1995 i wspominających wspólne życie jako The Beatles.

Procesem odrestaurowywania materiału kierował zespół produkcyjny Apple Corps we współpracy z Wingnut Films i Park Road Post Petera Jacksona, a także z Gilesem Martinem, który przygotował nowe miksy audio większości utworów.

Czytaj więcej

The Beatles, 1964
Muzyka popularna
Lennon znowu zaśpiewał z Beatlesami o miłości

Łącznie kolekcja obejmuje 191 nagrań, które 21 listopada ukażą się cyfrowo, a także w luksusowych boksach – na 12 winylach 180 g oraz 8 płytach CD (Apple Corps Ltd./Capitol/UMG).

Źródło: rp.pl

Disney+ Taylor Swift The Beatles Anthology

