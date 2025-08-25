Amerykańska lista przebojów „Billboard” opublikowała podsumowanie dotyczące artystów, którzy spędzili najwięcej tygodni na pierwszym miejscu. Królują The Beatles z wynikiem 132 tygodni. Druga jest Taylor Swift (86 tygodni), zaś trzeci Elvis Presley (67 tygodni).

The Beatles i „Anthology”

Tymczasem ogłoszono, że wydana trzy dekady temu na DVD ośmioczęściowa seria „Anthology”, która zrewolucjonizowała gatunek dokumentu muzycznego, będzie do obejrzenia od 26 listopada w Disney+.

Zamiast tradycyjnej narracji z udziałem lektora i „gadających głów”, „Anthology” oddała głos samym Beatlesom – w przypadku Johna Lennona wykorzystano przebogate archiwa – którzy szczerze opowiadali własną historię, z całym jej bogactwem i sprzecznościami.

Seria przedstawiła Beatlesów nowym pokoleniom widzów i słuchaczy, a jednocześnie zapoczątkowała ich komercyjne „drugie życie”, które trwa do dziś. Album CD „Anthology 1” z 1995 r. rozszedł się w ponad 7 mln egz. Pokłosiem tego była premiera płyty „1” z największymi hitami – rozeszła się w 32 mln egz.