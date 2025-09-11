Ów charytatywny występ przyniósł 1,5 mln dol., które John i Yoko przeznaczyli na pomoc niepełnosprawnym dzieciom, „bo symbolizują cały ból na ziemi” – jak wyjaśniał Lennon. Po ponad półwieczu koncertowe wykonanie „Imagine” nadal wybrzmiewa przejmująco, a efekt potęguje bardzo dobra jakość zremasterowanych nagrań, prezentowanych po raz pierwszy.

John Lennon, Yoko Ono i jej córka Kyoko Foto: mat.pras. Against Gravity

FBI kontra Lennon i Ono

Ów koncert jest przede wszystkim pretekstem do opowieści o świecie lat 70. XX wieku, a zwłaszcza tym amerykańskim. Jak reżyser ujawnił, szukał powiązań między polityką tamtego czasu a współczesną. Zainspirowało go wyznanie Lennona, że Ameryki uczył się z telewizji, będącej jego oknem na tamtejszy świat. Amerykanie mieli już wówczas do dyspozycji ponad setkę kanałów telewizyjnych, inaczej niż w Europie. Nic dziwnego, że te możliwości zafascynowały Lennona i Yoko. Ich intensywne oglądanie telewizji stało się też pretekstem do konstrukcji filmu – prezentacji piosenek z koncertu, do których komentarzem są wydarzenia ówczesnej Ameryki.

Nie ma w tym dokumencie dogrywania narracji, gadających głów. Są za to archiwa prywatne, w tym Lennona, a także telewizyjne. Wykorzystane też zostały zarejestrowane przez FBI rozmowy telefoniczne z ludźmi, którzy dzwonili do Johna i Yoko.

John Lennon i Yoko Ono Foto: mat.pras. Against Gravity

Niszcząca siła Nixona

Zdecydowana wygrana w wyborach prezydenckich przez republikańskiego kandydata Richarda Nixona była dla Lennona i Ono więcej niż zawodem. Pragnęli wolności spod znaku Dzieci Kwiatów, a także zakończenia wojny w Wietnamie. Pospołu z innymi artystami i radykałami politycznymi nie bali się protestować przeciw politycznym manipulacjom i wojnie. „Śpiewamy: władza dla ludu już dziś!”, „Walczymy o wyrwanie młodzieży z apatii” – słychać wypowiedzi Johna.