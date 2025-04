Według „The Hollywood Reporter” cała czwórka aktorów w czasie prezentacji obsady w Los Angeles wyrecytowała słowa piosenki „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” z 1967 roku, a następnie ukłoniła się, przypominając zespół u szczytu Beatlemanii.

Apple Corps Ltd., spółka The Beatles – Paula McCartneya, Ringo Starra oraz rodzin Johna Lennona i George’a Harrisona – przyznała pełne prawa do historii życia i muzyki dla filmu Mendesa, Neal Street Productions i Sony Pictures Entertainment (SPE). Zgodnie z koncepcją reżysera cztery kinowe filmy fabularne będą się przenikać. Takie rozwiązanie znamy m.in. z „Przypadku” Kieślowskiego.

– Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć historię największego zespołu rockowego wszech czasów – powiedział Sam Mendes.

Beatlesi zawsze kojarzyli się z najlepszymi

Kolejny odcinek serialu o The Beatles jest wpisany w kod genetyczny Paula McCartney’a, który non stop podsyca zainteresowanie liverpoolską czwórką. Całkiem niedawno Beatlesi i ich spadkobiercy otrzymali Grammy za piosenkę „Now And Then”, Lennonowski temat skomponowany już po rozpadzie grupy, którego profesjonalne nagranie Paul rozpoczął jeszcze z George’em Harrisonem, ale dokończył już tylko z Ringo Starrem, używając do rozdzielenia oryginalnie źle zachowanych ścieżek nowych technologii.