Reżyser „Nikt 2” Timo Tjahjanto po czterech latach wraca do postaci Hutcha Mansella, któremu odtwarzający go Bob Odenkirk dodaje literackiego tonu. Zdjęcia realizowano w Winnipeg i powraca też obsada z „jedynki”: poza wspomnianym Odenkirkiem występują Connie Nielsen i Christopher Lloyd, a Sharon Stone i Colin Hanks wnoszą nową energię.

Hutch próbuje odciąć się od rutyny, zabierając rodzinę na wakacje. W małym miasteczku trafia jednak na gang Lendiny (Stone), a spokojny wyjazd przeradza się w festiwal przemocy. Struktura w tym przypadku to miejski western: obcy człowiek na wrogim terytorium zmuszony jest narzucić własny porządek lokalnemu półświatkowi.