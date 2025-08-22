Już za 19 zł miesięcznie przez rok
22.08.2025
Foto: mat.pras.
Reżyser „Nikt 2” Timo Tjahjanto po czterech latach wraca do postaci Hutcha Mansella, któremu odtwarzający go Bob Odenkirk dodaje literackiego tonu. Zdjęcia realizowano w Winnipeg i powraca też obsada z „jedynki”: poza wspomnianym Odenkirkiem występują Connie Nielsen i Christopher Lloyd, a Sharon Stone i Colin Hanks wnoszą nową energię.
Hutch próbuje odciąć się od rutyny, zabierając rodzinę na wakacje. W małym miasteczku trafia jednak na gang Lendiny (Stone), a spokojny wyjazd przeradza się w festiwal przemocy. Struktura w tym przypadku to miejski western: obcy człowiek na wrogim terytorium zmuszony jest narzucić własny porządek lokalnemu półświatkowi.
